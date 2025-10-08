大館市の子どもたちが沖縄の小学生と一緒に稲刈り 雨でぬかるんだ田んぼに悪戦苦闘も…みんなで実りの秋を実感！ 秋田
大館市の児童と園児が、春に自分たちで田植えをした「あきたこまち」の稲刈りを体験しました。
8日は交流事業で大館を訪れている沖縄の小学生も参加し、雨でぬかるんだ田んぼに悪戦苦闘しながらも、みんなで実りの秋を実感しました。
稲刈りを体験したのは、大館市の釈迦内小学校の5年生と向陽こども園の園児、それに沖縄県嘉手納町の小学生、あわせて約50人です。
大館市と嘉手納町は児童や教師が行き来する交流事業を12年前から続けています。
朝までに降った雨で、ぬかるんだ田んぼに悪戦苦闘する子どもたち。
それでも、みんなで力をあわせ、黄金色に実った「あきたこまち」を次々と収穫していきました。
記者
「一緒にに稲刈りをする経験はどうでしたか？」
嘉手納町の6年生
「楽しかったです」
嘉手納町の6年生
「楽しかった」
記者
「どういうところ楽しかった？」
嘉手納町の6年生
「えーと、、あのね、鎌でやるやつ」
釈迦内小の5年生
「足ぬかるんだりして転びそうになっておもしろかったです」
釈迦内小の5年生
「釈迦内小学校だけではなく嘉手納町と一緒にやっているので、やっぱり協力がすごい大事だったので本当に達成感です」
嘉手納町の6年生
「けっこう大変で、いつも食べているコメの大切さがけっこう伝わりました」
実りの秋を実感した子どもたち。
嘉手納町の小学生は11日まで大館市に滞在し、一緒に思い出をつくります。