大館市の児童と園児が、春に自分たちで田植えをした「あきたこまち」の稲刈りを体験しました。



8日は交流事業で大館を訪れている沖縄の小学生も参加し、雨でぬかるんだ田んぼに悪戦苦闘しながらも、みんなで実りの秋を実感しました。



稲刈りを体験したのは、大館市の釈迦内小学校の5年生と向陽こども園の園児、それに沖縄県嘉手納町の小学生、あわせて約50人です。



大館市と嘉手納町は児童や教師が行き来する交流事業を12年前から続けています。





昔ながらの鎌を使って刈り取ったのは、大館の子どもたちが5月下旬に自分たちで田植えをした「あきたこまち」です。朝までに降った雨で、ぬかるんだ田んぼに悪戦苦闘する子どもたち。それでも、みんなで力をあわせ、黄金色に実った「あきたこまち」を次々と収穫していきました。記者「一緒にに稲刈りをする経験はどうでしたか？」嘉手納町の6年生「楽しかったです」嘉手納町の6年生「楽しかった」記者「どういうところ楽しかった？」嘉手納町の6年生「えーと、、あのね、鎌でやるやつ」釈迦内小の5年生「足ぬかるんだりして転びそうになっておもしろかったです」釈迦内小の5年生「釈迦内小学校だけではなく嘉手納町と一緒にやっているので、やっぱり協力がすごい大事だったので本当に達成感です」嘉手納町の6年生「けっこう大変で、いつも食べているコメの大切さがけっこう伝わりました」実りの秋を実感した子どもたち。嘉手納町の小学生は11日まで大館市に滞在し、一緒に思い出をつくります。