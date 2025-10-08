秋田市の中学生が地元の自動車ディーラーを訪れ、自動ブレーキなど事故防止の機能を体験しました。



高齢者が車を安全に運転できる技術への理解を深めながら、地域課題の解決策を主体的に考えることの大切さを学びました。



自動車ディーラーの秋田スズキを訪れたのは、秋田大学教育文化学部附属中学校の3年生です。





地域の課題解決について考える授業の一環として、高齢者が安心して運転できる技術を学んできました。県内では免許を返納する高齢者が増えています。その一方で、身近にあった商店街が減り郊外型の店舗や医療機関が増えていることなどから、車は日々の暮らしに欠かせないものとなっています。生徒たちは自分たちで調べた車の安全技術を発表した後、高齢者がペダルを踏み間違えやすい状況を想定しながら自動ブレーキを体験しました。参加した中学生「高齢者の方々に今回スズキだったら自動運転の技術とかで高齢者のためにいろいろサポートとかしてると思うんですけど、自分もまた別の形で高齢者の方々に何かできたらなっていうそういう支えになればいいかなって思ってます」参加した中学生「秋田には秋田の問題があるので、一人の秋田県民としてその秋田の問題っていうのを正確に分析して、自分の将来の職業でそれを少しでも改善出来たらいいなって思いました」高齢者が車を安全に運転できる技術について理解を深めた生徒たち。地域課題の解決策を主体的に考えることの大切さも学びました。