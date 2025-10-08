「息子さんが事故を…」警察からの電話は詐欺だった！かけた相手を間違えた犯人の末路【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
通勤・通学の合間に漫画三昧！2025年上半期によく読まれたバズ漫画を紹介。
ある日、みこまるさん(@micomalu)の夫に知らない番号から電話がかかってきた。「もしかしたら仕事の電話かもしれないと思って、出てみたそうです」と、みこまるさんは話す。すると、電話の相手は警察を名乗り、「実は息子さんが勤務中に車で事故を起こしてしまったんです」と告げた。突然の事故の知らせに、みこまるさんの夫はパニックになる。
相手は、息子は仕事で抜けられないため、警察が代わりに連絡していると説明した。しかし、夫はそこで違和感を覚える。「受話器口からタバコを吸う息遣いも聞こえてきて、こちらもからかってやるつもりで話を聞いたようです」と、みこまるさんは語る。
相手は事故の状況について尋ねられると、相手は無事だが怪我をしていて、示談で済ませたいと言う。その示談金は40万円だった。
■詐欺グループのとった行動は？
これはまさに「オレオレ詐欺」の手口。しかし、みこまるさんの夫は早い段階で詐欺グループだと見抜いていた。なぜなら、息子が車で事故を起こすはずがないからだ。
夫がその理由を伝えると、相手はすぐに電話を切ったという。最近では、声が違っても「風邪を引いた」と嘘をついたり、仕事のトラブルでお金が必要だと話したりするなど、詐欺の手口も巧妙になっているので注意が必要だ。
取材協力：みこまる(@micomalu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。