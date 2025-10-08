【2025年クリスマスコフレ＆限定品】フレグランス7選｜ランコム、アルマーニ ビューティ、アスレティア…好みの香りがきっと見つかる♡
【10月17日発売】アルマーニ ビューティ
＼店頭10月3日予約スタート／
アドベント カレンダー
＜セット内容＞
・メイクアップアイテム、スキンケアアイテム、フレグランスアイテムなどの現品＆ミニサイズ23個
・鏡（縦55×横75mm）
・ボックス（縦320×横320×マチ65mm）
※写真はイメージです。
【10月17日発売】アスレティア
＼店頭・WEB 10月3日予約スタート／
オードパルファン ホリデーキット 2025
ポーチつき
天然植物精油90％以上を誇るブランド初登場のフレグランスがコフレに
＜セット内容＞
・オードパルファン 47ml（LOST IN THE CROWD/UNTIL THE CLOWDS CLEAR/TWILIGHT HUESの中から1品選択）
・ポーチ（縦173×横190×マチ55ｍｍ）
【11月1日発売】パルファム ジバンシイ
＼店頭10月18日予約スタート／
イレジスティブル コフレ
通常より￥1,320お得
華やかなローズをブロンドウッドが包むフェミニンで優しい香りを堪能
＜セット内容＞
・イレジスティブル オーデパルファム12.5ml
・同 ボディ ミルク 75ml
・同 オーデパルファム 50ml（現品）
※限定ボックス入り
【11月1日発売】グッチ ビューティ
グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア オードパルファム ギフトセット （BL）
圧倒的な人気の香り（フローラ ゴージャス ガーデニア）のボディローションはホリデーだけのレア品
＜セット内容＞
・グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア ボディローション 50ml
・同 オードパルファム 50ml（現品）
※限定ボックス入り
【11月1日発売】ポーラ
＼店頭 10月1日予約スタート／
B.A シンボリックコレクション
アンチエイジング
9月発売の新B.Aをライン使いでお得に堪能
【11月13日発売】ジョンマスター オーガニック
＼店頭 10月23日予約スタート／
アクアパフューム
乾燥ケア
保湿力を備えたスキンケア発想の水性フレグランス（ブランド初登場）で心も肌も潤して
【11月14日発売】ランコム
＼店頭 10月17日予約スタート／
アドベントカレンダー
ベスコス受賞アイテムイン
ベスコス受賞の導入美容液を含む「使える」アイテムが続々
＜セット内容＞
・スキンケアアイテム、メイクアップアイテム、フレグランスアイテムなどの現品＆ミニサイズ23個
・キャンドル 75g
・ボックス（縦332×横253×マチ147mm）
『美的』2025年11月号掲載
