【10月17日発売】アルマーニ ビューティ


＼店頭10月3日予約スタート／

アドベント カレンダー


リップやマスカラ（日本未発売アイテム含む）など現品サイズ9品がイン！豪華絢爛（けんらん）なセットにうっとり♡

＜セット内容＞
・メイクアップアイテム、スキンケアアイテム、フレグランスアイテムなどの現品＆ミニサイズ23個
・鏡（縦55×横75mm）
・ボックス（縦320×横320×マチ65mm）
※写真はイメージです。

【10月17日発売】アスレティア


＼店頭・WEB 10月3日予約スタート／

オードパルファン ホリデーキット 2025


ポーチつき

天然植物精油90％以上を誇るブランド初登場のフレグランスがコフレに

＜セット内容＞
・オードパルファン 47ml（LOST IN THE CROWD/UNTIL THE CLOWDS CLEAR/TWILIGHT HUESの中から1品選択）
・ポーチ（縦173×横190×マチ55ｍｍ）

【11月1日発売】パルファム ジバンシイ


＼店頭10月18日予約スタート／

イレジスティブル コフレ


通常より￥1,320お得

華やかなローズをブロンドウッドが包むフェミニンで優しい香りを堪能

＜セット内容＞
・イレジスティブル オーデパルファム12.5ml
・同 ボディ ミルク 75ml
・同 オーデパルファム 50ml（現品）
※限定ボックス入り

【11月1日発売】グッチ ビューティ


グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア オードパルファム ギフトセット （BL）


圧倒的な人気の香り（フローラ ゴージャス ガーデニア）のボディローションはホリデーだけのレア品

＜セット内容＞
・グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア ボディローション 50ml
・同 オードパルファム 50ml（現品）
※限定ボックス入り

【11月1日発売】ポーラ


＼店頭 10月1日予約スタート／

B.A シンボリックコレクション


アンチエイジング

9月発売の新B.Aをライン使いでお得に堪能

【11月13日発売】ジョンマスター オーガニック


＼店頭 10月23日予約スタート／

アクアパフューム


乾燥ケア

保湿力を備えたスキンケア発想の水性フレグランス（ブランド初登場）で心も肌も潤して

【11月14日発売】ランコム


＼店頭 10月17日予約スタート／

アドベントカレンダー


ベスコス受賞アイテムイン

ベスコス受賞の導入美容液を含む「使える」アイテムが続々

＜セット内容＞
・スキンケアアイテム、メイクアップアイテム、フレグランスアイテムなどの現品＆ミニサイズ23個
・キャンドル 75g
・ボックス（縦332×横253×マチ147mm）

『美的』2025年11月号掲載
撮影／辻郷宗平（Bebop）　文／金子由佳　構成・文／中島麻純・赤木さと子・石田美音（スタッフ・オン）