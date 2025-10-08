INIが表紙を務める『別冊+act.42号』が2025年10月16日（木）にワニブックスより発売される。

【画像】INI・許豊凡が登場『CREA』2025年秋号

INIが同誌の表紙を飾るのは今回が初。特集テーマは「radiance（輝き）」で、グループとしての結束や成長を見つめる大ボリュームの16ページ特集となる。撮り下ろしポートレートでは「繋がり」をテーマに、メンバー同士の自然な表情や関係性が感じられるカットを多数収録。デビューから4年を経て絆を深めた今だからこそ見せられる、成熟と柔らかさを併せ持つビジュアルが展開される。インタビューでは、初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』の撮影で見つめ直した“グループとしての原点”や、共に過ごした時間の中で生まれた互いへの想い、そしてファン＝MINIへの真摯な感謝の言葉を語り合っている。

その他、誌面には高杉真宙、神尾楓珠、佐藤大樹×木村慧人、ふぉ～ゆ～、坂東龍汰、中島颯太、小関裕太×兵頭功海×松岡広大×溝口琢矢×本島純政、大久保波留×福田歩汰、戸塚祥太×黒川隆介×又吉直樹、窪塚洋介、大槻拓也、藤本洸大×簡秀吉、杏花など、今をときめく俳優・アーティストが多数登場。作品の裏側や表現に対する想いを語る豪華ラインナップとなっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）