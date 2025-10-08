ドラマ『ブルーモーメント』（フジテレビ系）などに出演した出口夏希がInstagramを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。

10月4日に24歳の誕生日を迎えた出口は、「24さいになったよ～」と2と4のナンバーバルーンを持ち、楽しそうにしているショート動画を投稿。頭には「HAPPY BIRTHDAY」のカチューシャが輝いている。

出口は「たくさんのお祝いほんとにありがとうございます ほーっんとに感謝の気持ちでいっぱいです。。」と感謝を述べた。そんな気持ちを表すかのように2枚目には大きな赤いハートのモニュメントの後ろでハートマークを作っている出口のオフショットも。

そして「出口24才も自分らしく、いっぱい食べて、いっぱい笑ってハッピーに過ごしたいと思います‼︎」と綴り、投稿を締めくくった。

なお、2026年1月16日には、出口と南沙良がダブル主演を務める『万事快調＜オール・グリーンズ＞』が公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）