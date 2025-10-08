日本代表の背番号が発表！ 遠藤航＆三笘薫の「6」と「7」は…上田綺世と町野修斗が入れ替え
日本サッカー協会は8日、キリンチャレンジカップ2025 パラグアイ代表戦・ブラジル代表戦に臨む日本代表メンバーの背番号を発表した。
負傷の影響により招集辞退となったMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）の「6」番と、DF板倉滉（アヤックス／オランダ）の「4」番はそれぞれ、MF藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）が「6」を、DF渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）が「4」を背負うことに。
また、MF三笘薫（ブライトン／イングランド）の「7」番は、MF相馬勇紀（FC町田ゼルビア）が着用する。その他では、アメリカ遠征では「9」番だったFW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）が「18」番に。そして、同遠征で「18番」を着けていたFW町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）が入れ替わる形で「9」番を着ける。
日本代表は10月10日にパラグアイ代表と、同14日にブラジル代表と対戦する。パラグアイ代表戦は日本テレビ系にて全国生中継＆TVerで生配信され、ブラジル代表戦はテレビ朝日系列にて全国生中継＆ABEMAにて生配信される。
今回発表された日本代表メンバーの背番号は以下の通り。
▼GK
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
5 長友佑都（FC東京）
3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
4 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
16 安藤智哉（アビスパ福岡）
2 橋岡大樹（スラヴィア・プラハ／チェコ）
22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▼MF／FW
14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）
8 南野拓実（モナコ／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
7 相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
19 小川航基（NEC／オランダ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
24 斉藤光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド）
26 望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
6 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
