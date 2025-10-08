【スタバ新作レポ】フルーティーさがたまらない、“黒猫フラペ”一足先に飲んできた
スターバックスにハロウィンシーズンが到来。『アサイー ベリー フラペチーノ』（通称：黒猫フラペチーノ）と『アサイー ベリー ゆず シトラス & ティー』が10日より登場する。毎年注目が集まるハロウィン限定のビバレッジ。今年は“猫がいたずらしている”をテーマに、試行錯誤してビバレッジやフードが完成したという。そんな新作ビバレッジを、編集部が一足先にメディア向け試飲会で体験してきた。
■ねこ耳チョコレートが可愛すぎる『アサイー ベリー フラペチーノ』
まず目に飛び込んでくるのは、黒猫の耳をかたどったチョコレート。想像していたよりも大きく、カップからしっかりと飛び出していて存在感抜群だ。ハロウィンらしいビジュアルで、テーブルに置いただけで写真を撮りたくなるかわいさ。
一口目は、ベリーの香りが主張してくる。アサイーをベースにしているが、味わいの中心はラズベリー、カシス、ブラックベリーといったミックスベリー。酸味と甘みのバランスがよく、アサイーのクセが抑えられているため、フルーツ系フラペチーノが好きな人にはたまらない仕上がりだ。
黒猫のシルエットをイメージした“ブラックショコラソース”は、今回のために新たに開発されたもので、カカオの深みとベリーの酸味が絶妙に調和している。そして、このドリンクのもう一つのポイントが“ブラッククランチ”。ザクザクとした食感は、ねこが爪を研いだり、おもちゃをかじったりする動きをイメージして作られたという。実際に飲んでみると、クランチの食感がアクセントになり、まるで黒猫のいたずらに付き合っているような気分になる。
そのままでも十分美味しいが、もっとチョコレート感を味わいたい人は「チョコレートチップの追加」（55円）がおすすめだそう。
『アサイー ベリー フラペチーノ』はTallサイズのみ730円。（税込／店内価格）
■ベリー×ゆずの華やかな余韻が広がる『アサイー ベリー ゆず シトラス & ティー』
ひと口目から感じるのは、アサイーベリー特有の酸味よりも、ベリーの甘酸っぱさとゆずの清涼感。ブラックティーのまろやかな渋みが全体を包み込み、香り高くもすっきりとした後味にまとまっている。アサイーを使ったティーというと重たそうな印象を持つが、意外にも軽やかで飲みやすい。
底には果肉入りのシトラスが沈んでおり、ストローで混ぜながら飲むと、ゆずの香りとともに爽やかな酸味が広がる。ベリーの華やかさとシトラスのすっきり感が重なり、飲み進めるほどにリフレッシュできるような心地よさがある。
『アサイー ベリー ゆず シトラス & ティー』はTallサイズのみ590円。（税込／店内価格）
■まるで“いたずら黒猫の足あと”？『ハロウィン チョコ＆ベリーデニッシュ』
さらにハロウィン限定のフードも登場する。『ハロウィン チョコ＆ベリーデニッシュ』はサクッと軽やかなデニッシュ生地から濃厚なチョコレートの香りが広がり、続いて中に隠れたストロベリージャムがとろりと顔を出す。甘すぎず、ほのかに酸味のあるジャムがチョコの深みを引き立て、ハロウィンらしい“いたずらっぽさ”を演出している。
このデニッシュを、『アサイー ベリー フラペチーノ』のホイップにディップして食べてみると、想像以上の相性。チョコとベリーの組み合わせにホイップのコクが加わり、まるでパティスリーのスイーツのような贅沢な味わいになった。
『ハロウィン チョコ＆ベリーデニッシュ』は350円。（税込／店内価格）
