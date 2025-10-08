YOASOBI新曲「劇上」MVプレミア公開決定！YOASOBI史上初の本人出演に加え、菅田将暉・二階堂ふみが出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、フジテレビで放送中の水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の主題歌「劇上」のMVを、ドラマ第2話放送直後となる10月8日23時15分にYouTubeプレミア公開する。

■三谷幸喜が楽曲のために書き下ろした原作短編小説『劇場ものがたり』をもとに制作

新・水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、10月1日に初回放送がスタート。1984年の渋谷を舞台に描かれる青春群像劇で、脚本・三谷幸喜による半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーとなっている。

主題歌「劇上」は、三谷幸喜が楽曲のために書き下ろした原作短編小説『劇場ものがたり』をもとに制作された。ドラマと真摯に向き合い、“この世界は舞台であって、人間はみな役者である”というテーマを軸に紡がれた楽曲であり、YOASOBIにとって初の試みとなるコンポーザーAyaseのボーカル参加によるWボーカル楽曲となっている。

■YOASOBI初のWボーカル曲「劇上」

そんなあらたな挑戦となる「劇上」MVは、YOASOBI史上初の本人出演による実写映像で公開される。さらに、ドラマ出演キャストである菅田将暉、二階堂ふみも登場する豪華な映像に仕上がっている。

映像監督は、国内外で数々のアーティストのMVを手がける気鋭の映像作家・Pennacky。ドラマと呼応しながら紡がれた楽曲の世界観とメッセージを映像で表現している。

そしてMV公開にあたり、YOASOBIのふたりに加え、菅田将暉、二階堂ふみからのコメントも到着。さらに、YOASOBI LINE公式アカウントがオープン。YOASOBIの最新情報の配信や、ここだけの特別企画なども今後予定している。

■YOASOBI・菅田将暉・二階堂ふみ コメント