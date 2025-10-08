10月7日、夏帆と竹内涼真がダブル主演を務める連続ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の第1話が放送された。“昭和気質” が止まらない主人公を演じる竹内が話題となっている。

「同名の漫画が原作となっている今作ですが、竹内さん演じる主人公・勝男は、『料理は女性が作るもの』など、古い価値観がぬぐえない亭主関白なイケメン。その勝男が、献身的で料理上手な鮎美（夏帆）にプロポーズを断られることから、自身を見つめなおしていくというストーリー。

初回では、ことあるごとに女性に対して『筑前煮とか作れるようになったほうがいい！』などとズレた発言を繰り返す勝男に、視聴者から大きな反響が寄せられました」（スポーツ紙記者）

放送後、Xには「＃じゃああんたが作ってみろよ」などのワードがトレンド入りを果たした。

「放送されているTBSの火曜ドラマ枠は、以前は『逃げるは恥だが役に立つ』や『恋はつづくよどこまでも』など、ラブコメで人気を博してきました。

ただ近年は、『西園寺さんは家事をしない』や『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』など、夫婦や家族などをテーマにした、より社会派色の濃い作品も多くなっている印象です。

今作も、基本的にはラブコメでありながら、ジェンダーバイアスなどを打ち出した作品で、亭主関白な価値観への違和感が視聴者に受けている様子です。

今回、火曜ドラマの主演の座を初めてつかんだ竹内さんですが、これがはまり役だと話題ですね。亭主関白な主人公と、いかにもマッチョで “完璧な男” 然とした竹内さんがマッチしているからでしょう」（同）

初回ではその価値観ゆえ、“ウザさ” も目立った竹内だが……。

「竹内さんは、2024年に出演した木村拓哉さん主演のドラマ『Believe-君にかける橋-』（テレビ朝日系）でも、主人公を追いつめる刑事役が『ウザいのに憎めない演技がいい』と評判でした。

今回の役どころも、憎めないキャラということで、似たものがあるかもしれませんね」（同）

放送後、Xでは竹内のキャスティングを絶賛する声が多数投稿されている。

《「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の竹内涼真の説得力エグいね》

《じゃあ、あんたが作ってみろよ とても良かった。とてもとても良かった。竹内くんハマり役〜〜！勝男は最悪だけど久々に「竹内涼真良…」の沼に浸かりそう》

今作が、竹内の新たな代表作となる可能性も高そうだ。