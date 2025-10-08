INI、4年間の互いの変化語る “繋がり”テーマに“絆”感じる表紙カット
11人組グローバルボーイズグループ・INIが、16日発売の雑誌『別冊＋act.（プラスアクト）』42号（ワニブックス）の表紙巻頭に初登場する。
【ライブ写真】サプライズゲストも登場！ライブで輝くINI
特集テーマは「radiance」となり、16ページの大ボリュームとなる。撮り下ろしポートレイトは「繋がり」をテーマに撮影。INIだからこそ生まれる表情や、絆を感じられるカットを掲載する。
インタビューでは初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」の密着の中で感じ得たもの、ともに4年を過ごしてきた中で気づいた互いの変化から、MINI（ファンネーム）への想いまでを対談形式で語る。
誌面には高杉真宙、神尾楓珠、佐藤大樹×木村慧人、ふぉ〜ゆ〜、坂東龍汰、中島颯太、小関裕太×兵頭功海×松岡広大×溝口琢矢×本島純政、大久保波留×福田歩汰、戸塚祥太×黒川隆介×又吉直樹、窪塚洋介、大槻拓也、藤本洸大×簡秀吉、杏花が登場する。
