西野七瀬、3年ぶりカレンダー＆個人初オリジナル“どいやさん”グッズ発売【商品一覧】
俳優の西野七瀬が、3年ぶりとなる2026年カレンダーと、個人初となるオリジナルグッズの発売が決定した。
【写真】カレンダー＆個人初”どいやさん”グッズ一覧
カレンダーのテーマは「Life with DOIYASAN／どいやさんとの日常」。西野が、自身のオリジナルキャラクターである「どいやさん」と過ごす日常が詰まった、完全撮り下ろしのカレンダーとなっている。カレンダーは、『西野七瀬カレンダー2026 壁掛け』、『西野七瀬カレンダー2026 卓上』、『西野七瀬カレンダー2026セット(壁掛け＆卓上)』の3形態にて販売する。
さらに、個人初となるオリジナルグッズの発売も決定。『どいやさんトートバッグ』、『どいやさんソックス』、『どいやさんキャップ』の3種類のグッズを発売する。『どいやさんキャップ』は、本人描き下ろしのどいやさんが刺繍されており、どのグッズも”どいやさんとの日常”を過ごせるアイテムとなっている。
8日午後8時より、「NANASE NISHINO Official Goods Store」にて販売する。
