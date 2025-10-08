ウエスPがアーティストデビュー GAKU-MC、CANDY TUNE、元CHAI・MANA＆KANA、深町寿成と豪華コラボ
“進化型テーブルクロス引き”で世界を驚かせた吉本興業所属のパフォーマー・ウエスPが、アーティストとしてのデビュー曲「Hey Yo Tokyo !」を配信リリースした。ミュージックビデオも同時に公開され、中毒性抜群のダンスチューンの魅力が詰め込まれた内容となっている。
【動画】ウエスPがアーティストデビュー「Hey Yo Tokyo !」ミュージックビデオ
今回の楽曲には、ラッパー・GAKU-MC、アイドルグループ・CANDY TUNEから立花琴未と宮野静、元CHAIのMANAとKANA、声優の深町寿成というジャンルを超えた豪華アーティストが参加。東京の地名をリズミカルに織り込んだキャッチーな歌詞と、ラップ、ボーカル、ボイスが融合したグルーヴ感あふれるダンスミュージックとなっている。
ミュージックビデオは、ウエスP本人が出演し、東京各地で撮影を敢行。歌詞に登場する地名やスポットがそのまま映像化されており、歌詞も表示される“歌えるMV”として、視聴者が楽曲とともに映像を楽しめる仕上がりとなっている。ウエスPのユーモラスな表情やダンスにも注目だ。
ウエスPは、2018年にオーディション番組『France’s Got Talent』パリ予選でゴールデンブザーを獲得した実績を持ち、SNS総フォロワー数は2130万人以上。これまでに8つのギネス世界記録を保持しており、アメリカやイギリスなど15ヶ国以上のテレビ番組やイベントに出演してきた国際的パフォーマーとして知られる。
ウエスPは「いつも夜な夜な1人で動画を撮影してきた自分が、今回の企画でいろいろなアーティストに協力してもらえてうれしいです！」とコメントを寄せた。東京から世界へ、笑いと音楽のエネルギーを届けるウエスPの挑戦に注目が集まる。
■参加アーティスト
GAKU-MC（Rap）
立花琴未＆宮野静 from CANDY TUNE（Vocal）
MANA・KANA（Rap）
深町寿成（Voice）
