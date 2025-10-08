toe『THE FIRST TAKE』に再降臨！最新アルバム収録曲「キアロスクーロ」を一発撮り
結成25周年を迎えたインストゥルメンタルバンド・toeが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に再登場。
先日『THE FIRST TAKE』に初登場し、「グッドバイ feat. 土岐麻子＋徳澤青弦 / THE FIRST TAKE」での圧巻のパフォーマンスを披露したtoe。公開からわずか2週間足らずで100万回再生を突破、国内外のユーザーからのコメントも3,000件にも上り、大きな反響を呼んでいる。
第2弾となる「キアロスクーロ / THE FIRST TAKE」は、10月8日22時よりプレミア公開。
■Jonah Yanoを迎えた「NOW I SEE THE LIGHT」リイシュー配信決定
さらに、10月25日に両国国技館で開催される25周年記念特別公演『toe 25th ANNIVERSARY LIVE 結成25周年記念特別公演 “For You, Someone Like Me”「この世界のどこかに居る、僕に似た君に贈る」』を前に、「（AND） NOW I SEE THE LIGHT」のデジタルリリースが決定。
この楽曲は、カナダ・モントリオールを拠点に活動するシンガーソングライターJonah Yano（ジョナ・ヤノ）をボーカルに迎えた1曲。2024年にリリースされた最新アルバム『NOW I SEE THE LIGHT』の最後を飾り、作品を象徴するタイトル曲「NOW I SEE THE LIGHT」をリイシューしたもので、原曲のもつ静謐な世界観にJonahの深く優しい歌声があらたな光を灯す。
今回のコラボレーションは、toeの山嵜廣和（Gu/「嵜」は、異体字が正式表記）がJonahの大ファンであったことから実現。友人を介して知り合い、山嵜からの熱烈なオファーによって国境を越えた共演が結実した。
『THE FIRST TAKE』でのあらたな挑戦、Jonah Yanoとのコラボレーション、そして、ソールドアウトとなった結成25周年記念特別公演に向けて、ますます加速するtoeの動きから目が離せない。
■リリース情報
2025.10.15 ON SALE
toe＋Jonah Yano
DIGITAL SINGLE「（AND） NOW I SEE THE LIGHT」
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
toe OFFICIAL SITE
https://www.toe.st/