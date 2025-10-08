「日経225ミニ」手口情報（8日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限6200枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月8日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6200枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6200( 6200)
ソシエテジェネラル証券 3467( 3467)
SBI証券 3706( 2174)
楽天証券 2465( 915)
松井証券 607( 607)
三菱UFJeスマート 460( 406)
日産証券 335( 335)
マネックス証券 131( 131)
UBS証券 100( 100)
フィリップ証券 100( 100)
インタラクティブ証券 74( 74)
バークレイズ証券 63( 63)
ドイツ証券 30( 30)
山和証券 20( 20)
安藤証券 17( 17)
光世証券 10( 10)
岩井コスモ証券 10( 10)
BNPパリバ証券 10( 10)
シティグループ証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 445( 445)
ABNクリアリン証券 242( 242)
楽天証券 575( 233)
SBI証券 383( 151)
マネックス証券 108( 108)
三菱UFJeスマート 98( 96)
松井証券 55( 55)
ドイツ証券 40( 40)
フィリップ証券 36( 36)
インタラクティブ証券 23( 23)
日産証券 12( 12)
JPモルガン証券 3( 3)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 155970( 155970)
ソシエテジェネラル証券 90353( 90353)
SBI証券 72829( 32613)
松井証券 18420( 18420)
楽天証券 37055( 17877)
バークレイズ証券 16141( 16141)
サスケハナ・ホンコン 8951( 8951)
日産証券 7772( 7772)
JPモルガン証券 7318( 7318)
三菱UFJeスマート 7915( 4063)
マネックス証券 3711( 3711)
ビーオブエー証券 3126( 3126)
ゴールドマン証券 2720( 2704)
フィリップ証券 1552( 1552)
BNPパリバ証券 1020( 1020)
UBS証券 984( 984)
インタラクティブ証券 800( 800)
モルガンMUFG証券 774( 774)
ドイツ証券 708( 708)
東海東京証券 573( 573)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース