「日経225ミニ」手口情報（8日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限3万3379枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月8日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万3379枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 33379( 16879)
ソシエテジェネラル証券 18354( 11874)
SMBC日興証券 2855( 2855)
JPモルガン証券 7639( 2154)
SBI証券 3202( 1702)
モルガンMUFG証券 6650( 1250)
ゴールドマン証券 1237( 1237)
バークレイズ証券 1235( 1235)
楽天証券 2724( 964)
野村証券 5835( 850)
日産証券 586( 586)
松井証券 537( 537)
三菱UFJ証券 19500( 500)
ビーオブエー証券 1974( 474)
三菱UFJeスマート 500( 414)
マネックス証券 287( 287)
インタラクティブ証券 275( 275)
東海東京証券 250( 250)
UBS証券 100( 100)
安藤証券 72( 72)
みずほ証券 20200( 0)
BNPパリバ証券 17820( 0)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5537( 537)
ソシエテジェネラル証券 490( 490)
SBI証券 560( 304)
楽天証券 434( 186)
三菱UFJeスマート 151( 143)
マネックス証券 128( 128)
松井証券 59( 59)
インタラクティブ証券 52( 52)
フィリップ証券 37( 37)
ドイツ証券 31( 31)
JPモルガン証券 6013( 13)
立花証券 10( 10)
日産証券 4( 4)
光世証券 1( 1)
三菱UFJ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 1000( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 226062( 214653)
ソシエテジェネラル証券 149731( 149731)
SBI証券 85276( 37852)
サスケハナ・ホンコン 26898( 26898)
バークレイズ証券 34900( 26051)
松井証券 25152( 25152)
楽天証券 37645( 18937)
日産証券 11555( 11555)
JPモルガン証券 9268( 9268)
BNPパリバ証券 6898( 6898)
モルガンMUFG証券 6894( 6894)
三菱UFJeスマート 10208( 6178)
ゴールドマン証券 5651( 5623)
野村証券 5490( 5420)
ビーオブエー証券 5333( 5333)
マネックス証券 4105( 4105)
広田証券 3076( 3076)
SMBC日興証券 2877( 2877)
東海東京証券 1957( 1957)
三菱UFJ証券 1942( 1942)
岡三証券 15( 0)
みずほ証券 15( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース