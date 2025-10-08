海外での韓国人暴行・傷害被害はベトナムが最多＝韓国ネットは疑問の声

2025年10月4日、韓国メディア・ソウル経済は「韓国人観光客に人気のベトナムだが、韓国人が外国で暴行・傷害と交通事故の被害者となった件数が最も多いことが分かった」と伝えた。

韓国外交部がまとめた「在外国民の事件・事故被害現況」によると、24年に外国で事件・事故などの被害者となった韓国人は1万7283人に上った。国別では日本が2348人で最も多く、ベトナムが1767人、米国が1193人、中国が1133人、イタリアが1042人と続く。

日本で最も多かったのは紛失被害で1805人だった。中国は詐欺で100人。欧米は窃盗が最も多く、とりわけイタリア、スペイン、フランスでの窃盗は、世界で発生した韓国人の窃盗被害の60．7％を占めた。

被害類型別で見ると、ベトナムでは暴行・傷害が22年88人、23年133人、24年119人と、3年連続1位となっている。交通事故も22年45人、23年121人、24年120人で、やはり3年連続で最も多かった。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「行く人が多ければ、被害者になることも多くて当然だろうに」「どこの国でも殴られるようなことをしたら殴られるぞ」「なぜか韓国人のほうに問題があって事故になったような気がする」「日本の『紛失被害』は本人の不注意のせいじゃないの？事件・事故と比較になるのか？」「紛失も被害者？盗難なら分かるけど」「現地に住んでる人の被害の話じゃないの？観光客と関係ある？」など、記事の内容に疑問を呈するコメントが多く寄せられた。（翻訳・編集/麻江）