「日経225先物」手口情報（8日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限9842枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月8日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9842枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9842( 9738)
ソシエテジェネラル証券 5848( 5846)
JPモルガン証券 2167( 2167)
バークレイズ証券 1350( 1350)
SBI証券 2230( 1271)
サスケハナ・ホンコン 1072( 1072)
日産証券 538( 538)
松井証券 507( 507)
ビーオブエー証券 464( 456)
インタラクティブ証券 412( 412)
モルガンMUFG証券 320( 320)
ゴールドマン証券 339( 305)
楽天証券 463( 263)
野村証券 228( 228)
UBS証券 181( 171)
三菱UFJeスマート 221( 143)
みずほ証券 547( 131)
マネックス証券 118( 118)
シティグループ証券 151( 108)
BNPパリバ証券 116( 101)
大和証券 11( 0)
SMBC日興証券 8( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 81( 81)
SBI証券 31( 29)
楽天証券 22( 12)
ABNクリアリン証券 12( 12)
JPモルガン証券 7( 7)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
バークレイズ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース