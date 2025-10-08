「日経225先物」手口情報（8日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万4088枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月8日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万4088枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 24088( 18309)
ソシエテジェネラル証券 17588( 15733)
JPモルガン証券 7332( 4605)
サスケハナ・ホンコン 4602( 4602)
モルガンMUFG証券 4664( 3028)
SBI証券 3436( 2246)
バークレイズ証券 3282( 2206)
野村証券 3602( 1872)
ドイツ証券 1614( 1604)
日産証券 1479( 1479)
ゴールドマン証券 1461( 1348)
ビーオブエー証券 2256( 1005)
みずほ証券 1398( 876)
松井証券 695( 695)
BNPパリバ証券 1842( 506)
楽天証券 628( 472)
大和証券 3606( 359)
三菱UFJeスマート 394( 342)
山和証券 288( 288)
インタラクティブ証券 252( 252)
三菱UFJ証券 2392( 0)
シティグループ証券 930( 0)
UBS証券 413( 0)
SMBC日興証券 291( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 173( 173)
ABNクリアリン証券 1367( 67)
松井証券 43( 43)
SBI証券 44( 36)
三菱UFJeスマート 14( 14)
楽天証券 13( 9)
バークレイズ証券 4( 4)
光世証券 2( 2)
JPモルガン証券 602( 2)
ドイツ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
ビーオブエー証券 800( 0)
ゴールドマン証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース