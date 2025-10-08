カップルクリエイターさな、黒髪ロングにイメチェン 恋人・えいしからの反応に「理想すぎる」「ベタ惚れ発言尊い」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】カップルクリエイターのえいしとさなです。のさなが、10月7日に自身のInstagramを更新。髪色を変えた姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美男美女カップルクリエイター、彼氏もベタ惚れイメチェン姿
【写真】美男美女カップルクリエイター、彼氏もベタ惚れイメチェン姿
◆さな、黒髪ロングにイメチェン
さなは「黒髪ロングになりました」と髪色を変えたことを報告し、新しいカラーの黒髪に白いカーディガン姿でカメラ目線で微笑む姿や、嬉しそうにみたらし団子を持ち上げている写真を複数投稿している。また、恋人のえいしからの反応については「サプライズでイメチェンしたんやけど、第一声『可愛い！似合ってる！』の言葉ゲットできたから大成功なり」と続けている。
◆さなの黒髪ロング姿に反響
この投稿には「似合ってる」「清楚系で大人っぽい」「可愛い」などの反響や、えいしからの反応について「理想すぎる」「ベタ惚れ発言尊い」といった声も寄せられている。
えいしとさなです。は同棲中のカップルクリエイター。 犬系彼女と溺愛彼氏のVlogを中心に、2人の日常や復縁した過去などありのままの姿が注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】