INI、初ドキュメンタリー密着で感じたこと・互いの変化とは「別冊＋act.」表紙巻頭に初登場
【モデルプレス＝2025/10/08】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が、10月16日発売の『別冊＋act.（プラスアクト）42号』（ワニブックス）の表紙巻頭に初登場する。
【写真】INI、フォーマル衣装でクールな表情
撮り下ろしポートレイトは『繋がり』をテーマに撮影。INIだからこそ生まれる表情や、絆を感じられるカットが満載。インタビューでは初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」の密着の中で感じ得たもの、そしてともに4年を過ごしてきた中で気づいた互いの変化から、MINI（ファンの呼称）への想いまでを明かした。
誌面には、高杉真宙、神尾楓珠、佐藤大樹×木村慧人、ふぉ〜ゆ〜、坂東龍汰、中島颯太、小関裕太×兵頭功海×松岡広大×溝口琢矢×本島純政、大久保波留×福田歩汰、戸塚祥太×黒川隆介×又吉直樹、窪塚洋介、大槻拓也、藤本洸大×簡秀吉、杏花も登場。豪華ラインナップが掲載される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆INI「別冊＋act.」表紙巻頭に初登場
◆高杉真宙・神尾楓珠らも登場
