西野七瀬、3年ぶりカレンダー決定 個人初オリジナル“どいやさん”グッズも
【モデルプレス＝2025/10/08】女優の西野七瀬が、3年ぶりとなるカレンダー『西野七瀬カレンダー2026』を10月8日に発売。あわせて、個人初となるオリジナルグッズの発売が決定した。
【写真】山田裕貴＆西野七瀬、結婚前に見せた親密2ショット
カレンダーのテーマは「Life with DOIYASAN／どいやさんとの日常」。西野が、自身のオリジナルキャラクターである「どいやさん」と過ごす日常が詰まった完全撮り下ろしのカレンダーに。『西野七瀬カレンダー2026 壁掛け』、『西野七瀬カレンダー2026 卓上』、『西野七瀬カレンダー2026 セット（壁掛け＆卓上）』の3形態にて販売する。
さらに、個人初となるオリジナルグッズの発売も決定。『どいやさんトートバッグ』、『どいやさんソックス』、『どいやさんキャップ』の3種類のグッズを発売。『どいやさんキャップ』は、本人描き下ろしのどいやさんが刺繍されており、どのグッズも“どいやさんとの日常”を過ごせるアイテムとなっている。
【購入方法】
「NANASE NISHINO Official Goods Store」にて
【販売期間】
2025年10月8日（水）18：00〜24日（金）23：59まで
※受注生産のため、販売期間外での購入はできない。
※『どいやさんキャップ』のみ予約商品となる。数量に限りがあるため早期に予約を終了する可能性あり。
※商品の発送は12月下旬より順次発送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山田裕貴＆西野七瀬、結婚前に見せた親密2ショット
◆西野七瀬、3年ぶりカレンダー決定
カレンダーのテーマは「Life with DOIYASAN／どいやさんとの日常」。西野が、自身のオリジナルキャラクターである「どいやさん」と過ごす日常が詰まった完全撮り下ろしのカレンダーに。『西野七瀬カレンダー2026 壁掛け』、『西野七瀬カレンダー2026 卓上』、『西野七瀬カレンダー2026 セット（壁掛け＆卓上）』の3形態にて販売する。
◆「西野七瀬カレンダー2026」概要
【購入方法】
「NANASE NISHINO Official Goods Store」にて
【販売期間】
2025年10月8日（水）18：00〜24日（金）23：59まで
※受注生産のため、販売期間外での購入はできない。
※『どいやさんキャップ』のみ予約商品となる。数量に限りがあるため早期に予約を終了する可能性あり。
※商品の発送は12月下旬より順次発送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】