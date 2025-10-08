スタバ初のアサイー使用！新作“黒猫フラペ”＆ティー試飲レポ 今秋はフルーティーなミックスベリーの虜
【モデルプレス＝2025/10/08】スターバックス コーヒー ジャパンでは、2025年10月10日（金）からのハロウィンシーズンに合わせて、初のアサイーベリーを使用した新作「アサイー ベリー フラペチーノ」と「アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー」を全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で発売する。モデルプレスでは、プレス向け試飲会にて両ビバレッジを一足早く試飲してきた。
◆スターバックス新作フラペはいたずらな“黒猫”モチーフ
「アサイー ベリー フラペチーノ」（通称 “黒猫フラペチーノ”）は、甘酸っぱいアサイーベリーをベースとした味わいの、まるで黒猫がいたずらしているような遊び心あふれる見た目が特長の一杯。
ブラッククランチは猫が爪を研いだり、おもちゃをかじっている時にカリカリっと鳴るシーンをイメージ。猫耳チョコをトップに飾ることで、まるで猫がフラペチーノに潜んでいるかのようないたずらな気質までも表現している。
ネーミングではアサイーが先行しているが、実際に飲むと味はどちらかというとベリー寄り。複数のベリーがミックスされてひとつになることで味に奥行きと酸味を与えてくれている、スムージーのような仕立てだ。そこにホイップクリームがのることでフラペチーノ特有のご褒美感がプラスされている。ブラックショコラソースも、普段使われているチョコレートソースより甘さがマイルドで、フルーツ要素と味が馴染んでいる印象だ。
なおこちらの「アサイー ベリー フラペチーノ」をカスタマイズする場合は以下がおすすめ。
・チョコレートチップ追加（チョコレート好きにおすすめ）
・ホイップクリーム抜き（フルーツスムージー感覚ですっきり飲みたい気分の時に、乳製品フリーでビバレッジを楽しみたい人にもぴったり）
◆深みのあるフルーツティー＆フードも同時発売
また近年のティー需要の高さに応え、この秋だけのティービバレッジ「アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー」（アイス）も同時発売。アサイーの華やかさとブラックティーの深みが調和した一杯だ。
アサイーベリーベースの甘酸っぱさを、まろやかな渋みのブラックティーがやさしく包み込む、バランスのとれた甘さとすっきりした後味を楽しめる。定番人気のティービバレッジ「ゆず シトラス & ティー」の良さは活かしつつ、アサイーベリー要素が加わることでフルーティーさがぐんと増し、一口目は果実感たっぷりのフルーツティーという印象。カップの底のシトラス果肉がアクセントとなり、全体の味を引き締めてくれている。
こっくりした赤色も秋らしく、残暑が長引くこの時期にごくごく飲みたくなる爽快感のある美味しさだ。ティー派はもちろんのこと、普段はコーヒー派の人にもたまには気分を変えたいという時にオーダーしてみてほしい。
なおこちらの「アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー」をカスタマイズする場合は以下がおすすめだ。
・ベースのブラックティーをパッションティーに変更（爽やかな酸味がミックスベリーと好相性。パッションティー自体が鮮やかな赤色なので、さらに鮮やかな色合いに仕上がる）
なおこれらのビバレッジと一緒に、小腹を満たしたい時にぴったりの限定フード「ハロウィン チョコ＆ベリーデニッシュ」も同時発売。真っ黒なチョコレートデニッシュ生地を割ると、中に真っ赤なストロベリージャムが隠れている。独特な色の組み合わせもハロウィンらしい、この時期だけのフードだ。個人的には「アサイー ベリー フラペチーノ」と一緒に頼んで、フラペチーノのホイップクリームをデニッシュで掬いながら食べるのもおすすめだ。
なおハロウィンシーズンはスターバックスの店内にもいたずらな黒猫が迷い込み、内装の一部に姿を潜ませている。期間限定のビバレッジやフードを味わいながら、黒猫を見つける体験も楽しんでみてはいかがだろうか。（modelpress編集部）
■アサイー ベリー フラペチーノ（R））Tallサイズのみ
＜持ち帰りの場合＞717円 ＜店内利用の場合＞730円
※アサイー果肉・果汁5％未満
■アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー（アイス） Tallサイズのみ
＜持ち帰りの場合＞579円 ＜店内利用の場合＞590円
※アサイー果肉・果汁5％未満 ※ゆず果肉・果汁5%未満
■ハロウィン チョコ＆ベリーデニッシュ
＜持ち帰りの場合＞344円 ＜店内利用の場合＞350円
販売期間：2025年10月10日（金）〜
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
