お笑いコンビ、令和ロマンの高比良くるま（31）が7日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。自粛していた期間に料理研究家リュウジ氏からもらった道具で本格的に自炊を始めたことを明かした。

以前から料理系YouTubeを見ることが好きというくるまは「自粛とかもあったときに、外出られないんで。ちょうど自粛中に、リュウジさんの食器。お皿とかピンセットとかのセットいただいて。『使ってね』ってきて。ぴったりなわけですよ。自炊しなきゃってときにまな板と、お皿とフルセットいただいて。あれで僕は自炊をちゃんと始めて、あの期間に。めっちゃやりました」と語った。

リュウジ氏は「術中にはまりましたね」と語った。くるまは「さらにずっと見るようになっちゃって。リュウジさんとか料理の動画含めて、料理の人の動画見て。自分のために作ってって。自粛明けて人とか来てくれるようになってから、『食べさせたい』っていう気持ちが僕にも芽生えて」と心境の変化を語った。

リュウジ氏は「いいですね〜」と声を上げた。

くるまは今年2月、オンラインカジノ騒動で活動休止。4月下旬に活動再開し、所属していた吉本興業の退所を発表していた。