戸塚純貴「綺麗だなって」本人の前で絶賛した女優とは【良いこと悪いこと】
【モデルプレス＝2025/10/08】10月11日スタートの日本テレビ系土曜ドラマ「良いこと悪いこと」（毎週土曜よる9時〜）でW主演を務める俳優の間宮祥太朗、新木優子、共演の森本慎太郎（SixTONES）、戸塚純貴が、モデルプレスら報道陣による囲み取材に応じ、自身の小学生時代や互いの印象を語った。＜Vol.2／※取材はクランクイン前に実施＞
【写真】戸塚純貴が「綺麗」と絶賛した女優
本作は予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。同窓会をきっかけに集まった小学生の頃の同級生たちが、タイムカプセルから出てきた顔の塗りつぶされた卒業アルバムを掘り起こしたことをきっかけに同級生の不審死が始まっていく。
クラスのリーダー的存在で、現在は実家の塗装屋を継いだ一児の父・高木将（通称：キング）役を間宮、「週刊アポロ」の記者として働く猿橋園子（通称：どの子）役を新木、高木の親友で、現在はアプリ開発を行う会社「TURBOinc.」の社長・小山隆弘（通称：ターボ―）役を森本、スナック「イマクニ」の店主・今國一成役を戸塚が演じる。
作品名にちなみ、小学生時代は良い子・悪い子のどちらだったかという質問が上がると、間宮は「僕は悪い子ですね」と回答し「クラスの中でもよく怒られていましたし、いたずら・居眠り…と、小学生が怒られる項目をチェックしたら全部印がつくんじゃないかなというくらいでした（笑）」と明かした。新木は「私は良い子9割、悪い子1割で、どちらかと言うと良い子だったと思っていますが、悪い子に憧れていました（笑）。怒られるのが嫌だから（悪いことが）できなかったんですよね。だから、悪い子になりたかったわけじゃないですが、怒られても堂々としているような子にすごく憧れていました」と告白。
続けて森本が「私は子供の頃から悪い子でしたね」と言うと、間宮が「天使だったときだよね？」と“天使”と呼ばれていた森本の小学生時代に触れ、森本も「そう。でも裏では悪いことをしていて。写真を撮るとき、ずっとゲームをしてたら連れて行かれるとか（あった）」と反応。さらに、間宮から「それこそ“キング”だったんでしょ？風磨（菊池）から聞いたことがあるよ」と振られた森本は「当時、中高生の取り巻きがいたんですけど、風磨に『“慎ちゃん”って呼んでいいよ』って言った次の日くらいに、風磨が『慎ちゃん』って呼んだら、取り巻きに『あいつ、今俺（森本）のこと“慎ちゃん”って呼んだぜ』ってみんなが怒るみたいな（笑）」とエピソードを明かし、新木や戸塚を驚かせた。
また、戸塚は「僕も悪い子だったと思います。でも怒られたくないから、謝り方をちゃんとしていました」とコメント。“怒られない”コツを聞かれると「やっぱり愛嬌！先生に愛されるキャラクターでいることによって、いたずらしても『もう！』みたいになる（笑）。愛嬌で乗り切るという術を、小学校のときに学んでいた気がします。だから、ずる賢いと思います」と話した。
さらに、それぞれの印象を聞かれた場面では、戸塚が新木に向かって「綺麗だな〜って」と開口一番に言い、笑いが巻き起こる一幕も。新木は「ありがとうございます」と照れつつ「（戸塚の）スナックとのマッチ感がすごいなと思って。（森本と間宮を指しながら）社長っぽいし、キングっぽいし…みなさん役にすごくぴったりハマっているので、現場に入るのがすごく楽しみです！」と笑顔を見せた。（modelpress編集部）
「学校創立50周年を迎える2025年に、みんなでタイプカプセルを掘り起こそう」。東京郊外で小さな塗装会社を営む高木将（間宮祥太朗）、34歳。小学生の頃はクラスのリーダー的存在で、みんなの憧れの的。その名をもじって、みんなから「キング」と呼ばれていた。そんな高木も今ではすっかり丸くなり、地元で家業を継ぎながら、2歳上の妻・加奈(徳永えり)と小学４年生の娘・花音（宮崎莉里沙）を養う普通のパパ。22年前に校庭に埋めたタイムカプセルのことなんて、とっくの昔に忘れていたのだが…。
約束のタイムカプセルを掘り起こすため、22年ぶりに母校に集まった元6年1組。高木と仲の良かった武田敏生（水川かたまり）、専業主婦の土屋ゆき（剛力彩芽）、美容師になった豊川賢吾（稲葉友）、居酒屋を経営する桜井幹太（工藤阿須加）、学級委員長だった小林紗季（藤間爽子）もいる。当時担任だった大谷先生（赤間麻里子）は、今や校長先生だ。そして、みんながこの日、会うのを一番楽しみにしていた猿橋園子（新木優子）。美人記者としてテレビや雑誌で大活躍の園子に、武田や桜井は「俺のこと覚えてますか！？」と大はしゃぎする。
掘り起こしたタイムカプセルには、22年前に描いた「みんなの夢」の絵が入っていた。それぞれが、自分の描いた絵を見て懐かしむ。桜井は「消防士」の絵、武田は「空を飛ぶ」絵。「高木くんは何描いたの？」と聞かれた高木は、慌てて絵を隠す。
誰が入れたのか、タイムカプセルの中に卒業アルバムが１冊。何気なくページをめくる高木は、6年1組のページを見て絶句！高木を含めた6人の顔写真が、無残に塗りつぶされているのだ。「なぜこの6人が？」と首をかしげる一同。しかし、高木だけは、塗りつぶされた6人の共通点に心当たりがあった。そしてその夜、6人のうちの1人が、謎の死を遂げる。
タイムカプセルを発端に始まる連続殺人事件。標的は、園子と因縁のある6人。犯人は園子…じゃない？真犯人は一体誰だ。目的は。予測不能なノンストップ考察ミステリー、開幕。
