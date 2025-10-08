Kep1erシャオティン、鎌倉で食べ歩き満喫「ほぼ変装なしでびっくり」「いつ来てたの？」川口ゆりなも反応
【モデルプレス＝2025/10/08】グローバルガールズグループ・Kep1er（ケプラー）のシャオティン（XIAOTING）が6日、自身のInstagramを更新。鎌倉でのオフショットを披露した。
【写真】Kep1erシャオティン、変装無しで鎌倉降臨
この日、シャオティンは「KAMAKURA」と添えて、鎌倉で過ごすオフショットを投稿。キャップ姿で小町通りを歩いており、抹茶のクレープやドリンクなど食べ歩きを満喫する様子を伝えている。
この投稿にはKep1erが誕生したグローバルガールズグループオーディション番組「Girls Planet 999：少女祭典」（以下ガルプラ）に参加していた川口ゆりなが絵文字で反応し、シャオティンとのやりとりを披露している。ファンからは「ほぼ変装なしでびっくり」「いつ来てたの？」「絵になる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆シャオティン、鎌倉降臨
◆シャオティンの投稿に川口ゆりなが反応
