元乃木坂４６で女優の西野七瀬（３１）が８日、３年ぶりとなる２０２６年カレンダーと、個人初となるオリジナルグッズの発売を発表した。

カレンダーのテーマは「Ｌｉｆｅ ｗｉｔｈ ＤＯＩＹＡＳＡＮ／どいやさんとの日常」。西野が、自身のオリジナルキャラクターで、ファンにはおなじみの「どいやさん」と過ごす日常が詰まった、完全撮り下ろしのカレンダーだ。

カレンダーは「西野七瀬カレンダー２０２６ 壁掛け」、「西野七瀬カレンダー２０２６ 卓上」、「西野七瀬カレンダー２０２６セット（壁掛け＆卓上）」の３形態で販売。さらに、個人初となるオリジナルグッズの発売も決定！ 「どいやさんトートバッグ」、「どいやさんソックス」、「どいやさんキャップ」の３種類を発売。「どいやさんキャップ」は、西野本人描き下ろしのどいやさんが刺繍されており、どのグッズも爐匹い笋気鵑箸瞭常瓩魏瓩瓦擦襯▲ぅ謄爐箸覆辰討い襦

８日午後６時から「ＮＡＮＡＳＥ ＮＩＳＨＩＮＯ Ｏｆｆｉｄｉａｌ Ｇｏｏｄｓ Ｓｔｏｒｅ」で販売スタート。なお受注生産のため、販売期間外での購入はできず、「どいやさんキャップ」のみ予約商品となるという。商品は１２月下旬から順次発送を予定している。