益若つばさ、日焼けサロンをやめたきっかけ告白 当時の“平成ギャルメイク”再現
【モデルプレス＝2025/10/08】タレントの益若つばさが10月5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。日焼けサロンをやめたきっかけを明かした。
【写真】益若つばさの平成ギャルメイク姿
◆益若つばさ、妊娠で日サロをやめる
この日は元「小悪魔ageha」モデルでアパレルブランドデザイナーの武藤静香と平成ギャルメイクに挑戦した。その中で昔の思い出話で盛り上がり、武藤から「何歳まで（肌を）焼いていた？」と質問された益若は「私はね、妊娠してやめた」と返答。「日サロに行くのやめようと思って。お腹のために」と当時まだお腹にいた息子のためだったと告白。これを受け、武藤は「妊娠中で日サロダメだよね？きっと。そういうとこさ、真面目じゃない？」と返すと益若は「ギャルはね」とコメントしていた。
◆益若つばさ＆武藤静香、妊娠中は「全部守ってた」
また「妊娠中ってけっこう制限があるじゃん？お刺身食べちゃダメとか。私全部守ってた。ヒール履かないとか」と武藤が自身の妊娠期間を振り返ると益若も「私も守ってたよ」と同意。武藤は「怖いよね。そのせいでなんかなったら嫌だ」と話していた。
益若は2007年、モデルとして活動していた梅田直樹と結婚し、2008年に息子を出産。2013年に離婚してからはシングルマザーとして息子を育てている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】