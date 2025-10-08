アソビ新アイドルfav me、にしたん豪華オフィス訪問 “TIF”「Nダンス選手権」優勝に喜び「武道館に立つことを目標に」
【モデルプレス＝2025/10/08】にしたんクリニックなどを展開するエクスコムグローバル株式会社の代表取締役社長・西村誠司氏が10月8日、自身のTikTokを更新。8月開催の世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025」での「にしたんクリニックNダンス選手権」にて優勝したアイドルグループのfav me（ファボミー）が登場した。
【写真】FRUITS ZIPPERら所属アソビシステム新プロジェクトからデビューしたアイドル
「TIF」毎年恒例の「タンバリンダンス選手権」が、「にしたんクリニックNダンス選手権」としてパワーアップ。“にしたん”の「Nマーク」を取り入れたダンスでバトルし、優勝グループには「にしたんクリニック」のタクシー広告出演権が与えられた。
そんななか、優勝を手にしたのはアソビシステムが2月に新たにスタートしたアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」の第1弾グループとして結成されたfav me。今回はエクスコムグローバル株式会社の豪華オフィスにfav meが訪れた様子が投稿された。
優勝した際の気持ちとして、川岸瑠那は「タクシーヘビーユーザーだったのでめちゃくちゃ嬉しかったです！」、中本こまりも「ファンの方と一緒に（いるときに）優勝できたので、それで喜びがすごくありました！」と笑顔。実際にタクシーに放映された広告について澪川舞香は「見るためにタクシーに乗ってくれるファンの方もいて、私も1週間は毎日乗りました！」と明るく打ち明けた。
最後に小野寺梓は、「まずは日本武道館に立つことを目標にしています！めっちゃ大変なことだけど、2年？」と宣言し、西村氏は「ファンの皆さんも2年で実現できるように応援頑張ってください」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
◆アソビ新アイドルfav me、結成3ヶ月で「Nダンス選手権」優勝
◆アソビ新アイドルfav me澪川舞香、タクシー広告に喜び「毎日乗りました」
