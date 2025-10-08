高橋愛、ハーフパンツからほっそり美脚輝く「真っ直ぐで綺麗」「着こなしおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が8日、自身のInstagramを更新。ハーフパンツからスラリと伸びた美しい脚を披露し、反響が寄せられている。
【写真】高橋愛、ハーパンから圧巻美脚際立つ
高橋は黄色のハーフパンツ、緑と紺のボーダーTシャツ、黒のローファー、白のソックス、黒縁のサングラスを合わせたコーディネートを披露。ハーフパンツからは美しい脚をのぞかせている。
◆高橋愛、ハーフパンツ姿で美脚披露
◆高橋愛の写真に反響この投稿に、ファンからは「真っ直ぐで綺麗」「着こなしおしゃれ」「スタイル抜群」「美脚に目がいく」「何着ても似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
