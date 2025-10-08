「それどこの？」→ 実は【ZARA】なんです！ 5,000円台で買える♡「高見えバッグ」

脇役のようでいて、実はコーデ全体の印象を大きく左右するバッグ。大人のスタイルにプラスするなら、上品で高見えするものを選びたいところです。そこで注目したいのが【ZARA（ザラ）】のラインナップ。今回編集部が見つけたバッグは、レザー調の上質な素材感できちんと感を演出しつつ、遊び心のあるフォルムやディテールでトレンドも押さえたものばかり。5,000円台で買えるのも嬉しいポイントです。今回はそんなバッグのおすすめをピックアップして紹介します。

丸みフォルムで愛らしさたっぷり

【ZARA】「ステッチ入りバケットバッグ」\5,990（税込）

やわらかな丸みを帯びたフォルムが、持つだけでこなれムードを引き寄せてくれそうなバケットバッグ。異素材使いやステッチを効かせたデザインで、高見えも狙えます。愛らしさと落ち着きのバランスが絶妙で、カジュアルにもキレイめにもマッチしそう。取り外し可能なポケット付きウォレットが付属して、\5,990（税込）とお得感もたっぷり。

長方形フォルムが今っぽい！

【ZARA】「メタルディテール ショルダーバッグ」\5,990（税込）

トレンドの横長フォルムに、メタルパーツを効かせた華のあるデザイン。クラックテクスチャーを施したレザー調素材が、ほんのりヴィンテージムードも感じさせてくれます。形そのものはスマートだから、大人のスタイリッシュなコーデにもしっかりと馴染んでくれる予感。12.5 × 27cmの持ちやすいサイズ感でありながら、6cmのマチがあり収納力に期待できるバッグです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M