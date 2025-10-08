日本代表、パラグアイ戦＆ブラジル戦の背番号発表 堂安律が10番、久保建英は20番
南野拓実が8番、長友佑都は5番、伊東純也が14番を着用する
日本サッカー協会（JFA）は10月8日、キリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表（SAMURAI BLUE）の背番号を発表した。
日本代表は10日に大阪でパラグアイ代表と、14日に東京でブラジル代表と対戦する。
注目の10番はMF堂安律（アイントラハト・フランクフルト）が背負うことになった。MF久保建英（レアル・ソシエダード）は20番、MF南野拓実（ASモナコ）は8番、DF長友佑都（FC東京）は5番、MF伊東純也（KRCヘンク）は14番をそれぞれ着用する。
発表されたメンバーは以下の通り。
【GK】
23 早川 友基（鹿島アントラーズ）
12 大迫 敬介（サンフレッチェ広島）
1 鈴木 彩艶（パルマ・カルチョ）
【DF】
5 長友 佑都（FC東京）
3 谷口 彰悟（シントトロイデンVV）
4 渡辺 剛（フェイエノールト）
16 安藤 智哉（アビスパ福岡）
2 橋岡 大樹（スラヴィア・プラハ）
22 瀬古 歩夢（ル・アーヴルAC）
25 鈴木 淳之介（FCコペンハーゲン）
【MF/FW】
14 伊東 純也（KRCヘンク）
8 南野 拓実（ASモナコ）
15 鎌田 大地（クリスタル・パレス）
7 相馬 勇紀（FC町田ゼルビア）
19 小川 航基（NECナイメヘン）
11 前田 大然（セルティック）
10 堂安 律（アイントラハト・フランクフルト）
18 上田 綺世（フェイエノールト）
17 田中 碧（リーズ・ユナイテッド）
9 町野 修斗（ボルシア・メンヘングラートバッハ）
13 中村 敬斗（スタッド・ランス）
21 佐野 海舟（マインツ05）
20 久保 建英（レアル・ソシエダード）
24 斉藤 光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ）
26 望月 ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
6 藤田 譲瑠チマ（FCザンクトパウリ）（FOOTBALL ZONE編集部）