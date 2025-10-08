南野拓実が8番、長友佑都は5番、伊東純也が14番を着用する

日本サッカー協会（JFA）は10月8日、キリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表（SAMURAI BLUE）の背番号を発表した。

日本代表は10日に大阪でパラグアイ代表と、14日に東京でブラジル代表と対戦する。

注目の10番はMF堂安律（アイントラハト・フランクフルト）が背負うことになった。MF久保建英（レアル・ソシエダード）は20番、MF南野拓実（ASモナコ）は8番、DF長友佑都（FC東京）は5番、MF伊東純也（KRCヘンク）は14番をそれぞれ着用する。

発表されたメンバーは以下の通り。

【GK】

23 早川 友基（鹿島アントラーズ）

12 大迫 敬介（サンフレッチェ広島）

1 鈴木 彩艶（パルマ・カルチョ）

【DF】

5 長友 佑都（FC東京）

3 谷口 彰悟（シントトロイデンVV）

4 渡辺 剛（フェイエノールト）

16 安藤 智哉（アビスパ福岡）

2 橋岡 大樹（スラヴィア・プラハ）

22 瀬古 歩夢（ル・アーヴルAC）

25 鈴木 淳之介（FCコペンハーゲン）

【MF/FW】

14 伊東 純也（KRCヘンク）

8 南野 拓実（ASモナコ）

15 鎌田 大地（クリスタル・パレス）

7 相馬 勇紀（FC町田ゼルビア）

19 小川 航基（NECナイメヘン）

11 前田 大然（セルティック）

10 堂安 律（アイントラハト・フランクフルト）

18 上田 綺世（フェイエノールト）

17 田中 碧（リーズ・ユナイテッド）

9 町野 修斗（ボルシア・メンヘングラートバッハ）

13 中村 敬斗（スタッド・ランス）

21 佐野 海舟（マインツ05）

20 久保 建英（レアル・ソシエダード）

24 斉藤 光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ）

26 望月 ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

6 藤田 譲瑠チマ（FCザンクトパウリ）