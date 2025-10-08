日本代表の背番号が発表された【写真：徳原隆元】

写真拡大

南野拓実が8番、長友佑都は5番、伊東純也が14番を着用する

　日本サッカー協会（JFA）は10月8日、キリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表（SAMURAI BLUE）の背番号を発表した。

　日本代表は10日に大阪でパラグアイ代表と、14日に東京でブラジル代表と対戦する。

　注目の10番はMF堂安律（アイントラハト・フランクフルト）が背負うことになった。MF久保建英（レアル・ソシエダード）は20番、MF南野拓実（ASモナコ）は8番、DF長友佑都（FC東京）は5番、MF伊東純也（KRCヘンク）は14番をそれぞれ着用する。

　発表されたメンバーは以下の通り。

【GK】
23　早川 友基（鹿島アントラーズ）
12　大迫 敬介（サンフレッチェ広島）
1　 鈴木 彩艶（パルマ・カルチョ）

【DF】
5 　長友 佑都（FC東京）
3 　谷口 彰悟（シントトロイデンVV）
4 　渡辺 剛（フェイエノールト）
16　安藤 智哉（アビスパ福岡）
2 　橋岡 大樹（スラヴィア・プラハ）
22　瀬古 歩夢（ル・アーヴルAC）
25　鈴木 淳之介（FCコペンハーゲン）

【MF/FW】
14　伊東 純也（KRCヘンク）
8 　南野 拓実（ASモナコ）
15　鎌田 大地（クリスタル・パレス）
7 　相馬 勇紀（FC町田ゼルビア）
19　小川 航基（NECナイメヘン）
11　前田 大然（セルティック）
10　堂安 律（アイントラハト・フランクフルト）
18　上田 綺世（フェイエノールト）
17 田中 碧（リーズ・ユナイテッド）
9　町野 修斗（ボルシア・メンヘングラートバッハ）
13　中村 敬斗（スタッド・ランス）
21　佐野 海舟（マインツ05）
20　久保 建英（レアル・ソシエダード）
24　斉藤 光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ）
26　望月 ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
6 　藤田 譲瑠チマ（FCザンクトパウリ）（FOOTBALL ZONE編集部）