歌手のテイラー・スウィフトが、スーパーボウル・ハーフタイムショーに出演しないのは、婚約者でＮＦＬカンザスシティ・チーフスの選手トラヴィス・ケルシーへの思いが理由だと明かした。噂されていた「パフォーマンス映像の問題」ではないという。



【写真】いつでもどこでもお構いなしにラブラブのテイラー・スウィフトとトラヴィス・ケルシー

「ザ・トゥナイト・ショー・ウィズ・ジミー・ファロン」に出演したテイラーは、「ジェイ-Ｚはいつも私にとても良くしてくれるし、私たちのチーム同士も親しい」「正式なオファーじゃないけど、『彼女はどう思ってる？』といった軽い打診があるわ」と語った。そして「真実は、私はそのスポーツを実際にプレーする男性に恋しているってこと」とその理由を率直に語った。



ジェイＺのロック・ネイションは2020年以降、スーパーボウルのハーフタイムショーをプロデュースしている。テイラーは、トラヴィスがフィールドで戦う姿を「剣を持たないグラディエーターのよう」と表現、「私はシーズンを通して彼のプレーに夢中なの」「彼が毎週あのフィールドに出て、命を懸けて、ものすごく危険で、ものすごくプレッシャーがかかって、ものすごく激しいスポーツをやっているのに、私が『振り付けどうしようかな』って考えてるなんて、想像できる？」と続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）