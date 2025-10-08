日本サッカー協会は８日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日・吹田Ｓ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）に臨む日本代表の背番号を発表した。

ＭＦ三笘薫が着用する「７」は、三笘に招集外によりＭＦ相馬勇紀に。ＭＦ遠藤航の「６」はＭＦ藤田譲瑠チマが背負うことになった。

ＭＦ堂安律は「１０」、ＭＦ久保建英は「２０」。初招集のＦＷ斉藤光毅は「２４」に決まった。

【招集メンバー】▼ＧＫ２３早川友基（鹿島）、１２大迫敬介（広島）、１鈴木彩艶（パルマ）

▼ＤＦ５長友佑都（ＦＣ東京）、３谷口彰悟（シントトロイデン）、４渡辺剛（フェイエノールト）、１６安藤智哉（福岡）、２２瀬古歩夢（ルアーブル）、２５鈴木淳之介（コペンハーゲン）、２橋岡大樹（スラヴィア・プラハ）

▼ＭＦ／ＦＷ１４伊東純也（ゲンク）、８南野拓実（モナコ）、１５鎌田大地（クリスタルパレス）、７相馬勇紀（町田）、１９小川航基（ＮＥＣ）、１１前田大然（セルティック）、１０堂安律（フランクフルト）、１８上田綺世（フェイエノールト）、１７田中碧（リーズ）、９町野修斗（ボルシアＭＧ）、１３中村敬斗（Ｓランス）、２１佐野海舟（マインツ）、２０久保建英（Ｒソシエダード）、２４斉藤光毅（ＱＰＲ）、２６望月ヘンリー海輝（町田）、６藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）