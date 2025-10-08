全国高校サッカー選手権（１２月２８日開幕、東京ほか）への代表１枠を目指して戦う北海道大会が、１１日に帯広市などで始まる。旭川龍谷は、参加２９校中、最長ブランクとなる４５年ぶり２度目の出場を果たす。２０１６年度大会に旭川実の主将として全国舞台を踏んだ伊藤和稀監督（２７）の下で力をつけ、今年の全国高校総体道予選では初出場で８強入りした。モットーの「チャレンジャー精神」で、選手権道大会での初勝利から旋風を狙う。

新たな歴史の構築へ、旭川龍谷が挑む。１９８０年以来となる選手権道大会出場。前回は１回戦で北見柏陽に０―１で敗れている。初勝利を目指し、１１日の１回戦で対戦するのは、プリンスリーグ北海道で６位の札幌光星。ＭＦ長谷川豹主将（３年）は「うちは無名の存在だが、勝てばいい流れができると思う。相手の倍走らないと勝つことはできない。泥臭く、気持ちを出して戦いたい」と部員５６人の決意を言葉にした。

今年の高校総体道予選では初出場で２勝して８強入り。躍進の要因を、今年から指揮官に就いた伊藤監督は「勝てない時期もあって葛藤はあったが、徐々に結果も出てきて。今はちょうど、芽が開いた代」と選手を見つめた。

伊藤監督が同校に赴任した２０２２年４月、旧校舎の練習場はペナルティーエリアよりやや大きい程度。「環境も実績もない」と言う状況だったが、同年８月に校舎が移転し、土のグラウンドを手にした。加えて週に２回は校外の芝の練習場を借り、技術を磨いてきた。

旭川実で主将を務めていた伊藤監督は、人脈も生かし、赴任時から選手の獲得に奔走。その中で２３年に入学してきたのが現３年生。同監督が「サッカーを楽しみ、その中でうまくなる。どちらかじゃなくてどっちも大事にしている」と言う教えの下、明るい雰囲気の中、ボール保持を重視するスタイルが浸透し、大舞台に名乗りを上げてきた。

チームの共通認識はチャレンジャー精神。「以前は名前負けしている部分はあったが、今年は相手の方が上なのだから、チャレンジャーの気持ちでどんな相手にも向かっていこうという気持ちに変わっていった」と長谷川主将。よりひたむきにサッカーに取り組むようになった。

伊藤監督は旭川実３年時、全国高校選手権の直前に左足首を骨折。主将を務めていたが、０―３で敗れた米子北戦はピッチに立てなかった。「ようやくこういうチームができたので。選手には何とか良い思いをさせてあげたい」。選手権の魅力を知る指揮官は、１つでも多くの喜びを得てくれることを願い、タクトを振る。