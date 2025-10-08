◆第２７回ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（１０月８日２０時５分発走、大井競馬場・ダート２０００メートル）

３歳ダート３冠最終戦、第２７回ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１は８日、大井競馬場の２０００メートルで１６頭（ＪＲＡ７、南関東８、他地区１）が争う。春から秋へ開催時期が移行して２年目。ＪＲＡ勢で注目を集めるナルカミは、春はダートクラシック路線に乗れなかったが、１勝クラスから３連勝で不来方賞・Ｊｐｎ２を制覇。ナチュラルライズの３冠なるかに注目が集まるなか、勢いに乗る上がり馬が、３歳ダート戦線の頂点を目指す。なお、１着馬にはＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋）への優先出走権が与えられる。

＜陣営コメント＞

★藤岡調教師（ハグ）「使うたびに良くなっているし、距離の融通も利く。先行してもいいし、差す脚もある。いい走りをしてほしい」

★藤田輝調教師（シーソーゲーム）「一度使って息遣いが良くなり、体も柔らかくなった。テンションの面からも、地元でやれるのはいい」

★渡辺和調教師（ナイトオブファイア）「前走後のダメージもなく順調で、状態は確実に上がっている。相手はそろったが、羽田盃のような競馬ができれば」

★穂苅助手（ナルカミ）「前走は思った以上に強い勝ち方。ここでやることができたら、さらに上でも戦えると思える強いメンバー。前走以上を求めて仕上げて、それに応えていい感じ」

★吉井章騎手（ユウユウスキー）「全体に筋肉がついたし、確実に良くなっている。末脚の良さが生かせる競馬ができれば」

★中舘調教師（クレーキング）「前走は枠順が悪くてペースも遅く、ずっと外を回る形。今までよりもハードに調教して、状態としてはすごくいい。どこまでやれるか楽しみな一戦」

★佐藤太調教師（ケンシレインボー）「前走後は放牧でリフレッシュ。いい感じに気持ちにメリハリがつけられるようになった。堅実なしまいを生かしてほしい」

★加藤征調教師（アドマイヤデイトナ）「米国遠征の後はしっかりと休ませて本数をこなしている。動きは申し分ない。うまく息を入れながら走れば、ドバイくらいは走れる」

★今野調教師（ドンインザムード）「右回りは得意ではないですが、左だけブリンカーを着用し、調教では効果があった。能力は高いので右回りを克服できれば」

★上杉昌調教師（スキャロップ）「変わらず順調だがこの相手だし、距離も長いからね。今回の経験が今後につながれば」

★堀調教師（ルクソールカフェ）「遠征の疲れは取れていて、健康状態は良好。追い切りはスムーズに加速して息もいい。全兄のカフェファラオはツーターン、ナイターで力を出せず注文がつきましたが、この馬はそんなことがありません」

★上杉昌調教師（フレンドローマ）「短距離では頑張ってくれている。ただ今回は２０００メートルだし相手も強い。いい経験になれば」

★伊藤圭調教師（ナチュラルライズ）「時計も含めて動きはいい。いい走りができるよう特訓しているし、調教だと折り合いは大丈夫。ひと月かけて十分な仕上がり」

★蛯名雄調教師（カセノタイガー）「放牧で成長を促して帰厩後の動きはいい。以前より力もつけている」