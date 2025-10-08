諏訪郡下諏訪町からの話題、新たな観光の目玉として商品化を目指します。



江戸時代の測量家・伊能忠敬が食べたという食材を基に女子大学生が弁当を開発しました。



江戸時代に大名なども宿泊したという下諏訪宿本陣岩波家。



８日、お披露目されたのは、その名も「EDO BENTO」。です。



考案したのは、東京の大学で食ビジネスを専攻する学生2人。岩波家の現在の当主が大学と縁があったことから、学生に依頼して実現しました。





今回のレシピの元になったのが、本陣に残っていた江戸時代の献立書。あの伊能忠敬が宿泊した時の記録だといいます。下諏訪宿本陣28代当主 岩波尚宏さん「1枚の歴史書から新たな食が生まれるということ、これぞいろんな名物に匹敵するものが出来上がるんではないかと。今非常に私も心を躍らせている。」献立書に記されていたのは食材のみだったため、学生が当時の文献を基に調理法を推測し味付けを再現しました。主食を除き、品数は全部で11種類で、献立書にあった地元の名物・ウナギは蒲焼に。さらには、県の特産品も加えて、現代の観光客向けにアレンジされました。弁当を開発した実践女子大学の学生「（完成して）うれしいし感動。江戸らしさということと、現代の観光客にも食べてもらえる味という両方を備えているのかなと思います」今後、本陣での提供やテイクアウトでの販売を目指すということです。