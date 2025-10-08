岩田剛典、佐野勇斗と交わした“約束”実現に意欲「ちょっとどこかでと思っています」

10月8日、日本テレビ系『DayDay.』にVTR出演した三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE・岩田剛典が、佐野勇斗とのエピソードを語った。

岩田は、同じ愛知県出身の佐野の印象について、「10年近く前だと思うんで、『砂の塔』（TBS系ドラマ『砂の塔〜知りすぎた隣人』）というドラマでご一緒したんですけど、もう好青年でしたよ、当時から真面目で」「たぶん演技のお仕事も本当に始めたてぐらいの頃だったと思うんですけど、でも当時からすごくしっかり現場でもピシッとしてて」とコメント。

その上で、「本人は覚えているか分からないんですけど、『ハタチになったら飲みに連れていってください』って言ってくれてたんですけど、その約束をいまだに10年間経った今も行けずにいるので、ちょっとどこかでと思っています」と笑顔を見せた。

このVTRを受け、同日の番組の天の声を担当した、佐野の友人とされている“佐野デイ斗”は、「うれしい。岩ちゃんありがとうございます」と反応していた。