◆ＹＢＣルヴァン杯準決勝第１戦 川崎―柏（８日・Ｕ等々力）

優勝した２０１９年大会以来６年ぶりの決勝進出を目指す川崎と、準優勝した２０年以来の決勝を狙う柏の対戦。今季リーグ戦は２月２２日の柏ホームで１―１、９月２８日の川崎ホームでも４―４と２分けに終わっている。公式戦１０戦１０発と好調の川崎ＦＷ伊藤達哉は下部組織を過ごした柏との対戦へ気合が入る。

川崎・長谷部茂利監督は「勝利の可能性を高めるために、相手の長所を消して我々の長所を出したい。自分たちが攻守にわたってやるべきことを徹底しなければならない。２戦目を終えた時に決勝戦の切符を手にしたい」と臨む。

両チームのスタメンは以下の通り。

▼川崎スタメン

ＧＫ チョンソンリョン

ＤＦ 佐々木旭、三浦颯太、ウレモビッチ、ファンウェルメスケルケン際

ＭＦ 山本悠樹、脇坂泰斗、河原創

ＦＷ エリソン、伊藤達哉、マルシーニョ

▼柏スタメン

ＧＫ 小島亨介

ＤＦ ジエゴ、犬飼智也、杉岡大暉、馬場晴也

ＭＦ 山田雄士、小泉佳穂、小屋松知哉、原川力

ＦＷ 垣田裕暉、仲間隼斗