GENKING.、美脚際立つリゾートコーデを披露「スタイル完璧」「最高にかっこいい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】タレントのGENKING.が、10月7日に自身のInstagramを更新。リゾート地で美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】GENKING.、ファン釘付けの圧巻美脚
GENKING.は「泣いても笑っても、最後に立ってんのは私」「乗り越え始めた私はやっぱ最強」とつづり、リゾート地でのショットを投稿。写真にはヤシの木に囲まれた砂地でカウボーイハット、ショート丈のトップス、アニマル柄のミニスカートにウエスタンブーツを合わせて、引き締まった美しい脚とお腹を披露するGENKING.がカメラに目線を向けて立っている姿が。他にもプールサイドのカウンターでポーズをとる水着姿の写真も複数公開している。
この投稿には「絵になる綺麗さ」「スタイル完璧」「最高にかっこいい」などの反響が寄せられている。
GENKING.は、2017年5月28日にタイで性別適合手術を受け、同年7月には戸籍上の性別を女性に変更、本名も元輝（げんき）から沙奈（さな）に変更した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
