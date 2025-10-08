桃月なしこ、髪色チェンジに「雰囲気違う」「綺麗なお姉さん」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】モデルで女優の桃月なしこが7日、自身のInstagramを更新。暗髪にイメージチェンジした姿を披露し、反響が寄せられている。
桃月は「久々に髪の毛暗くしました」と記し、最近のブラウン系の明るめの髪色から一転、落ち着いたダークトーンの髪色にチェンジした写真を投稿。艶のあるダークな髪色が透明感のある肌を際立たせており、レイヤーのヘアスタイルが上品な印象を与えている。また、2枚目3枚目の写真では、ピースサインやお茶目な表情も見せている。
この投稿に、ファンからは「超かわいい」「めっちゃ似合ってる」「雰囲気変わって好き」「綺麗なお姉さん」「雰囲気違う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆桃月なしこ、久々の髪色チェンジを報告
◆桃月なしこの投稿に反響
