【7位〜12位】10月9日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】乙女座 総合運：★★★☆☆

幸運をもたらすインスピレーションに恵まれる日！ふとひらめいた場所に足を運んだり、気になったことの情報を調べたり、顔を思い出した人に連絡をとってみたりして。今後の毎日がさらに楽しくなるためのヒントを発見できそうです。



恋愛運

お互いに一瞬で恋に落ちる相手と出会ったり、友だちや同僚だった人との関係に甘い雰囲気が漂ったり…最高にロマンチックなラブストーリーが始まる可能性アリ！「こうしたらいいかも」と少しでも思ったことは、すべて行動に移して。



金運

知識やスキルを身につけるためにお金を使うといい日。一方、その分の支出を減らす節約も忘れずに。その両方ができると、お金とのつながりをグンと強くすることができる運気です。｢ここは締める｣と決めたら、徹底的に節約をすると〇。



ラッキーアイテム：安眠グッズ



【8位】獅子座 総合運：★★★☆☆

クオリティーの高いものが、今日のあなたの輝きを高めてくれます。特に、日常的なものに注目してください。飲料水や文具、家のなかで毎日のように使う物の質にこだわってみるといいでしょう。上品に物を扱うことも、運気を生かすカギ。



恋愛運

「こういう人でなければ…」とこだわってきた条件を取り払ってみるといい日。意外な人と気があって、一気に恋が始まるかもしれません！また、恋人や好きな人にも「こうあってほしい」と思うのをやめると、心の距離が縮まります。



金運

収入UPにつながるための勉強や先物投資など、将来を見据えたお金の使い方をするといい日。特に、初めてのことや慣れていないことではなく、知識や経験がある分野のことがオススメ。｢5年後、どんな結果を出したいか｣と考えて動いて。



ラッキーアイテム：ブレスレット



ラッキーカラー：ブラック

【9位】蟹座 総合運：★★☆☆☆

少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。



恋愛運

趣味や遊びのグループのなかの誰かと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。



金運

親しい友だちや家族、毎日のように顔をあわせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れひとつでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。



ラッキーアイテム：指輪



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】双子座 総合運：★★☆☆☆

誰かの悲しい気持ちやショックに共感して「癒やしたい」と感じることがあるかも。そのやさしさは喜ばれますが、ともすると依存される場合もあります。できることとできないことの線引きは、ややクールになって正解。



恋愛運

強くプッシュされると、放っておけなくなる恋愛運です。ただ「付きあおう」と素直に思えないなら、離れてしまうほうがよさそう。キッパリとNOと伝えてもいいでしょう。また、出会いはひとりで過ごしているときにやってくる可能性大。



金運

返ってこないと思っていたお金が戻ってきたり、懸賞が当たったりと、うれしいことがありそうな金運！誰に対しても、分け隔てなく親切に接することが、この運気を生かすポイント。自分から挨拶をするように心がけてみて。



ラッキーアイテム：缶バッチ



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】水瓶座 総合運：★☆☆☆☆

なんとなく落ち着かない…という気分になるかもしれません。そんなときは、ほんの数分でもかまいませんから、ひとりになれる場所に身を置いて。目を閉じて呼吸をしてみると、するべきことに気づいて心が落ち着いていきます。



恋愛運

「なにをしてほしいか」ではなく「相手のためになにができるか」を考えると、恋の幸せが大きくなる恋愛運です。そして今日のところは、愛情を注ぐだけでいいのだと思っていて。相手の心にはちゃんと届きますし、やがて感謝されるでしょう。



金運

今日は｢お金を失った…｣｢無駄遣いだった｣と、感じる可能性がある運気。ただ、お金に関してなにもアクションを起こさなければ、大丈夫。ありとあらゆる出費は明日以降にして。ただし、今日が期限の支払いは、きちんと済ませましょう。



ラッキーアイテム：記念コイン



ラッキーカラー：ベージュ