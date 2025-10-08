NEWS加藤シゲアキ、4人体制時代の苦悩告白「いちごのないショートケーキとか具のないおでんとか言われて」
【モデルプレス＝2025/10/08】NEWSの加藤シゲアキが5日、フジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる24時55分〜）に出演。過去の苦悩を明かした。
【写真】NEWS加藤シゲアキ、フォーマル衣装でレカペ登場
◆加藤シゲアキ「忙しい時の方が本書く」
この日、加藤は占い師から「不安定な方が良い結果が出る星回り」と伝えられると「めっちゃそう」と納得。作家としても活動する加藤は「僕、忙しい時の方が本書くんですよ。ドラマ期間とかもめっちゃ浮かぶんです」と話すと俳優の佐藤隆太は「追い込みスタイルだ」とリアクションした。
◆加藤シゲアキ、4人体制時代を回想
また「最初に小説を書いた時は超メンタルが不安定な時だったし、仕事もない時だったし」と2011年に刊行された「ピンクとグレー」（角川書店）の裏話を明かし、具体的な時期について深掘りされると「グループですね。NEWSのメンバーが6人から4人になるとか」と加藤・小山慶一郎・増田貴久・手越祐也の4人体制時代を回想。「周りが輝いて見えるから、自分が本当に何にもできないと思ってた。『いちごのないショートケーキ』とか『具のないおでん』とか言われていたんですよね」と当時は周囲から心ない言葉を受けたいたことも打ち明けた上で「『スポンジだって美味しいよ』って言いたいけど…」と当時心に秘めていた本音を語った。（modelpress編集部）
