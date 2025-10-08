休場明け８日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１２８．３１ポイント（０．４８％）安の２６８２９．４６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４９．５１ポイント（０．５２％）安の９５２３．８７ポイントと３日続落した。売買代金は１７３８億３３０万香港ドル（約３兆４０３０億円）に拡大している（６日は１２１２億５７３０万香港ドル）。

米株安が嫌気される流れ。昨夜の米株市場では、高値警戒感や米政府一部閉鎖の長期化懸念で主要指標のＮＹダウが前日比０．２％安と続落し、ハイテク株比率の大きいナスダック指数は０．７％安と反落している。米ＩＴ大手オラクルのクラウド事業について、収益性の不安が浮上したことも関連銘柄にとっての逆風となった。また、中国では国慶節・中秋節の大型連休により、本土市場が８日まで休場。あす９日に取引再開する本土株動向も気がかり材料となった。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。米追加利下げや中国経済対策の期待感は根強く、指数は終盤に入り下げ幅を縮小した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国中堅デベロッパーの龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が４．４％安、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が３．０％安、全国展開型デベロッパーの中国海外発展（６８８／ＨＫ）が２．３％安と下げが目立った。

セクター別では、クラウド関連が安い。万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が５．６％、金山雲（３８９６／ＨＫ）が３．７％、微盟集団（２０１３／ＨＫ）が２．４％、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が２．２％ずつ下落した。そのほか、半導体や人工知能（ＡＩ）技術の銘柄群も値を下げている。

中国不動産セクターもさえない。龍湖や海外発展のほか、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が２．８％安、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が２．７％安、万科企業（２２０２／ＨＫ）が２．０％安で引けた。

半面、産金・非鉄セクターは高い。赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が１３．３％、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が７．６％、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が１６．９％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が６．０％ずつ上昇した。産金株については、金相場が連日で史上最高値を更新していることが支援材料。収益の上積みが意識されている。

他の個別株動向では、スマートコックピット・ソリューションの博泰車聯網科技（上海）（２８８９／ＨＫ）が２０．４％高。同社は８日、人工知能（ＡＩ）関連企業で、画像処理ソフト中国最大手の商湯集団（センスタイム・グループ：２０／ＨＫ）傘下企業との間で、長期的戦略的パートナーシップの枠組み契約を締結したと発表した。博泰車聯網は９月３０日に新規上場し、ほぼ一本調子で値を上げている（公募価格は１０２．２３香港ドル、初値は１３５．００香港ドル、きょうの終値は２１５．００香港ドル）。

