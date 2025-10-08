人間国宝・坂東玉三郎「お客様の心に『なるほど』と思っていただける瞬間があるかどうか。それが一番大事なんです」

坂東玉三郎さんは2012年に人間国宝として重要無形文化財の指定を受けている。「鷺娘」「道成寺」「藤娘」「義経千本桜」「籠釣瓶花街酔醒」「桜姫東文章」といった伝統的歌舞伎の名作のみならず、映画制作やバレエとのコラボなどさまざまな芸術を生み出してきた。人間国宝に認定されたあとも、常に新しいことに挑み続けている。

ここ数年をみても、2024年10月に歌舞伎座で上演された『源氏物語 六条御息所の巻』、2025年8月納涼歌舞伎で上演された『火の鳥』など新作を上演。

その両舞台でタッグを組んだのが、市川染五郎さんだ。

舞台というのは一期一会。チケットは常に争奪戦だ。「もう一度観たい」といってもなかなか叶うことがないが、2025年12月4日から26日まで東京・歌舞伎座で上演される「十二月大歌舞伎」では「火の鳥」が再演となる。さらに『源氏物語 六条御息所の巻』も、現在映画館で楽しむことができるのだ。これは2005年の『野田版 鼠小僧』を皮切りに生み出された「シネマ歌舞伎」の42作目。歌舞伎の舞台公演を撮影し、映画館の大スクリーンで楽しめる新しい観劇空間だ。

この上映を前に、舞台と映画の監修と主演をつとめた坂東玉三郎さんの取材会が開催された。その一問一答をお伝えする前編では、市川染五郎さんへの思いを聞いた。

後編では歌舞伎という舞台を「シネマ歌舞伎」とするまでの話をお届けする。玉三郎さんの「モノづくり」への姿勢が浮かび上がる。

生き霊をスクリーンで見せるための工夫

――六条御息所を実際に演じる際、役作りにおいて最も重視されたことは何でしょうか。御息所は嫉妬に苦しみながらも、高貴さや知性も持ち合わせた人物であり、単なる悪役には収まりません。

坂東玉三郎（以下、玉三郎）：あまり考えすぎると、何もできなくなってしまうんです。六条御息所は嫉妬に駆られて葵の上を殺そうとするけれど、物語の筋としては殺さないで終わっている。もし本当に殺してしまったら次の章につながらなくなる。そういう矛盾も含めて、人間の感情をそのまま受け止めて演じるしかないんです。

役というのは「もしこの後どうなるか」と整合性を追いすぎると動けなくなる。私はその瞬間の六条御息所の心に入り込むことを大事にしました。

――舞台を映像化するにあたっては、舞台ならではの臨場感をどう表現するかが大きな課題になります。スクリーンで観たときに「ただの記録映像」にならないために、どのような工夫をされたのでしょうか。

玉三郎：舞台と映像はやっぱり違います。舞台ならお客様が想像力で補ってくださるけれど、映像ではそのまま見えてしまう。だから六条御息所の登場や生き霊の場面は別撮りして合成しました。舞台ではセンタースポットが当たっていても観客が「そこにいる」と思ってくれるけれど、映像だとそうはいかないんです。

美術も几帳をリバーシブルにして場面転換を工夫しました。舞台だと転換を見せる楽しさもあるけれど、映像では待てないですからね。そのあたりはずいぶんと試行錯誤しました。

――古典を現代の観客に届けるにあたり、演出で特別に「現代的に分かりやすくする」という工夫をされる方もいます。玉三郎さんはその点をどのようにお考えですか。

玉三郎：古典を現代風にしようという意識は基本的にないんです。古典の中にはすでに普遍的な重みがあって、それを正直に表現すれば現代にも伝わると思っています。

六条御息所の嫉妬も、源氏の移ろいやすさも、人間の本質は変わらない。だから強調しなくても自然と響くんじゃないかと思います。

「今のお客様に楽しんでいただくことが第一」

――映像作品はアーカイブとして後世に残ります。その点で、何十年後の観客が観ることを意識されることはありますか。

玉三郎：何十年後に見てもらおうという意識は、ほとんどないですね。その時々でベストなものを作って、今のお客様に楽しんでいただくことが第一です。もちろん30年前に撮った舞踊集を見返して「撮っておいてよかった」と思うことはあります。でも最初から未来を意識して作るわけではありません。芸能はその瞬間に観客と共有するものですから。

――最後に、新しい作品を生み出すうえで大切にしている信念をお聞かせください。華やかさや技巧に走りすぎると、観客に本質が届かないという危険もあると思います。

玉三郎：やっぱりお客様の心に「なるほど」と思っていただける瞬間があるかどうか。それが一番大事なんです。ただ綺麗なだけでも、ただ残酷なだけでも芝居にならない。「ああ、人間ってこういうものなんだな」と感じてもらえることが大事。

私は若い時から芝居が好きで、いろんな名作を観て人間について考えてきました。だから自分の作品でも、一場面でもいいからお客様の心に残るものを届けたい。そういう思いで芝居を作っています。

◇そのとき同じ空間にいるからこそ味わえる「舞台」の魅力は素晴らしい。しかし残念ながらその機会は限られたものになってしまう。スクリーンだからこそ時間や空間の制限をこえて楽しむことのできる「歌舞伎」がそこにあるのだ。

構成・文／新町真弓（FRaUweb）

【前編】坂東玉三郎が語る市川染五郎「彼なら『源氏物語の光源氏がいいかもしれない』と思いました」