2025年10月18日(土)と19日(日)の2日間、東京・品川の東京都中央卸売市場食肉市場にて、秋の恒例イベント「東京食肉市場まつり2025」が開催される。44回目の開催となる今回は、推奨銘柄牛として鹿児島県の「鹿児島黒牛」が選定された。

【写真】和牛日本一の 「鹿児島黒牛」のしゃぶしゃぶをはじめ、豪華な無料試食が登場！

食欲の秋にぴったりな年に一度の“お肉のフェスティバル”


「東京食肉市場まつり」は、国内産牛肉・豚肉の消費拡大や市場の認知向上を目的に、市場を年に一度特別に開放して行われる“お肉のフェスティバル”。今回は、鹿児島黒牛のしゃぶしゃぶや鹿児島黒豚しゃぶしゃぶ、モツ煮込みの無料試食(数量限定)および特別販売を実施。また、鹿児島県の特産品販売も行われるほか、元サッカー日本代表の前園真聖さんや、北京オリンピック競泳男子400メートルリレー銅メダリストの宮下純一さんをゲストに迎えたステージイベントも予定されている。

なお、「鹿児島黒牛」とは、鹿児島県において飼養期間が最長であり、最終飼養地も鹿児島県である黒毛和種の牛肉のこと。きめ細かく柔らかい肉質に加え、バランスよく織り込まれた霜降りが特徴で、とろけるような食感と繊細ながらしっかりとした肉と脂の旨味を楽しめる。2022年に開催された、5年に一度の全国和牛能力共進会において、2大会連続「和牛日本一」の栄冠に輝いている。

■無料試食やキッチンカーで肉を満喫！

■無料試食コーナー

和牛日本一の 「鹿児島黒牛」のしゃぶしゃぶ、かごしま黒豚しゃぶしゃぶ、モツ煮込みを無料で試食できる。※試食開始時間に、試食配布コーナーにて試食券を配布(数量限定)

鹿児島黒牛しゃぶしゃぶ／かごしま黒豚しゃぶしゃぶ無料試食

2025年10月18日(土)・19日(日)10時〜

モツ煮込み無料試食

2025年10月18日(土)・19日(日)13時〜

■鹿児島黒牛ステーキ重キッチンカー

1日限定600食を用意する「鹿児島黒牛ステーキ重」キッチンカーが登場。

■世界の屋台料理コーナー

会場に登場する世界の屋台料理も楽しもう。

■国内産最高級牛肉などを特別価格で販売

国内産牛肉・豚肉と食肉加工品を特別価格で販売


食肉・食肉加工品販売コーナー

最高品質の鹿児島黒牛をはじめ、国内産牛肉・豚肉と食肉加工品を特別価格で販売。 

鹿児島県物産販売・PRコーナー

豊かな自然や歴史・文化、特産品など「南の宝箱 鹿児島」の魅力をたっぷりとお届け！

大田市場協会野菜販売コーナー

都内最大の野菜の市場が特別出店し、新鮮で高品質の野菜を販売。

革製品および革小物販売コーナー

お値打ち価格で上質の革製品を展示販売。

ほか、輸入食品販売コーナー、保冷剤無料配布(購入者限定)＆保冷バッグ販売コーナー、東京愛らんどコーナーも登場。

■ステージイベントやスクラッチ抽選なども実施

■ステージイベント

開会式

2025年10月18日(土)10時10分〜

鹿児島県PRコーナー

10月18日(土)：12時〜／14時30分〜 ゲスト：前園真聖さん(元サッカー日本代表)

10月19日(日)：11時〜／13時30分〜 ゲスト：宮下純一さん(北京オリンピック競泳男子400メートルリレーメダリスト)

「肉バカ 小池の和牛大学」 “肉の求道者”小池克臣さんによるトークショー

10月18日(土)14時〜／19日(日)13時〜

大井権現太鼓

10月18日(土)11時〜／19日(日)11時40分〜

銘柄豚PRコーナー

10月18日(土)13時〜／19日(日)14時〜

クイズ ミート・ザ・Q

10月18日(土)15時〜／19日(日)10時30分〜

■センタービル6階でのイベント

お肉の情報館

「芝浦と場」や、食肉市場のシステムが学べる。

芝浦食肉衛生検査所コーナー

肉を安全に食べるためのミニ講習会を開催。

■品川駅港南口ふれあい広場でのイベント

お楽しみ抽選賞品引換＆駐車券サービス実施

市場内にて3000円以上の購入者にスクラッチカードを進呈。「鹿児島黒牛・鹿児島黒豚」選べるギフトカード(1万円)、鹿児島県産新米5キロなど豪華賞品が当たるチャンス！さらに、スクラッチカードと引換で品川インターシティ地下パーキング1時間分無料券を進呈(1台につき1枚)。 ※賞品がなくなり次第終了

■LINE公式アカウントで特典をゲット！

LINE公式アカウントの友だち登録で割引クーポンがもらえる


LINEアプリで公式アカウント(@tokyo-meat)に友だち登録をすると、今回のイベントで使える特典が配布される。販売店やイベント情報も発信されているので、参加を予定しているならぜひ登録しておこう。

LINE友だち特典

・公式キャラクターLINEスタンプをプレゼント

・「鹿児島黒牛ステーキ重」キッチンカーで使用できる割引クーポンプレゼント 

■「東京食肉市場まつり2025」

日時：2025年10月18日(土)・19日(日)10時〜16時(19日は15時まで)

※入場は各日終了時間の30分前まで

会場：東京都中央卸売市場食肉市場(東京都港区港南2-7-19)

入場料：無料

アクセス：JR品川駅港南口より徒歩3分

