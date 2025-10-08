激化する市場競争に対応

アウディは、2028年頃に発売予定の次期『A4』で、新プラットフォーム、次世代ソフトウェア、そしてTTから着想を得た印象的な新デザインを採用する。EV版BMW 3シリーズやメルセデス・ベンツCクラスに対抗すべく、着々と準備を進めている。

【画像】2ドア・スポーツカー『TT』復活！ 2027年発売へ【アウディ・コンセプトCを詳しく見る】 全34枚

EV版となるA4 eトロン（仮称）は、最近公開された『コンセプトC』で示される新しいデザイン哲学『ラディカル・ネクスト』に基づき設計される。アウディがソフトウェア定義型車両（SDV）へ転換する上で重要な役割を担うことになるだろう。



次期A4のデザインは、コンセプトC（画像）から影響を受けることになる。 アウディ

アウディのCEOであるゲルノート・デルナー氏は、EV版A4の開発についてAUTOCARに認めた。同氏は、「当社史上最大の変革」として製品ラインナップ、デザイン言語、企業構造、そして戦略的展望を「完全に再構築」しようとしており、A4の発売もその一環だと説明した。

すでに、販売台数の減少とコスト増に対応するため、物議をかもしたモデル命名戦略を撤回し、収益性の低いモデルラインの削減を約束。そして世界的なコスト削減策の一環として、数千人規模の人員削減に乗り出している。

デルナー氏は将来の見通しについて「前向き」としたが、米国の輸入関税と世界的なEV需要の低迷が業績に重くのしかかり、「2025年がこれほど厳しい年になるとは予想していなかった」と述べた。こうした状況の中、A4のような今後の新モデルの重要性は一層高まっている。

「2026年末までにモデルラインナップを完成させることを踏まえ、今後数年間の見通しについては非常に前向きです」と同氏は述べ、「ラディカル・ネクストデザインをアウディのラインナップに導入する」取り組みを進め、それ以降には「より魅力的な製品」が登場するとした。

先進的なSSPへ移行

A4は人気があり、認知度も高い。アウディは数年前からEV版A4の開発を進めていると見られていたが、同社幹部はこれまで、その計画を公式に認めたことはなかった。

競合他社から新型のEVセダンが間もなく登場することを受け、EV版A4の必要性は高まっているかという記者の質問に対し、デルナー氏は次のように答えた。



従来型のアウディA4

「当社ではA6 eトロンが『ミドルセグメント』に位置づけられ、A4セグメントの多くの顧客層に対応しています。しかし、EVのA4に焦点を当てているということについては、ご指摘の通りです」

デルナー氏はさらに、「（A4は）未来のプラットフォームを採用した、未来のアウディ車となるでしょう」と続けた。そして、この未来のプラットフォームとは、フォルクスワーゲン・グループが展開する新開発のスケートボード型プラットフォーム『SSP』のことであると明らかにした。

つまり、2028年まで発売はされないということになる。SSPは同年以降、次期ゴルフなどフォルクスワーゲン・グループ傘下の各ブランドの量産車に採用予定となっている。

また、EV版A4は、アウディがポルシェと共同開発したPPEプラットフォームを採用している既存のA6 eトロンとは構造的にほぼ無縁となる。

当初、この2車種は従来の内燃機関搭載A4とA6と同様に、内部構造を共通化するだろうと予想されていた。しかし、新世代ハードウェアへの移行により、EV版A4は高度なアーキテクチャーを採用する3シリーズやCクラスとの競争力を高めることができそうだ。

フォルクスワーゲン・グループはSSPベース車の性能目標を明示していないため、次期A4 eトロンの実力は現時点では未知数だ。ただし、EVの3シリーズおよびCクラスは最大で約800kmの航続距離と300kW超の急速充電能力、そして400ps台の出力を擁する見込みだ。したがってアウディも同等のスペックを備えると予想される。

リビアンの技術を採用

SSPはそうした基本的な性能だけでなく、車載コンピューターの性能も飛躍的に向上させる。アウディは、フォルクスワーゲン・グループの技術パートナーであるリビアン（米国の新興EVメーカー）が開発したソフトウェアスタックを、このSSP車に採用する方針だ。

2027年発売予定のフォルクスワーゲンID.1が、リビアンの技術を採用する同グループ初の量産車となる。しかし、アウディはリビアンとの共同開発による完全なソフトウェアアーキテクチャーを搭載した車両を市場投入する。EV版A4もその1つとなる可能性が高い。



アウディはソフトウェア中心の車両開発を推進する。（画像はコンセプトC） アウディ

デルナー氏は「機能性に関してアウディは最高水準を追求する」と語っている。さらに、この新技術がもたらす効率化と簡素化は、アウディが求める明確かつシンプルな運営にもつながるだろう。

「市場投入は2028年になるでしょう。リビアンとフォルクスワーゲンの合弁会社と緊密に連携し、現在プロトタイプを製作中で、集中的に共同作業を進めています。最初のモデルはすでに開発段階にあります」とデルナー氏はAUTOCARに説明した。

同氏はまた、この新技術をセグメントの異なる2車種の新型車に導入することを明らかにした。「その後、これら2車種を起点に、段階的に全ラインナップへ展開していきます」

最初の2車種の詳細については明かされなかったが、リビアンのソフトウェアスタックが次世代モデルの生産体制と性能に大きな影響を与えるという。

「まず第一に、複雑さの軽減が挙げられます。車両開発プロセスを大幅にスリム化、迅速化するでしょう」

「無線アップデート（OTA）はこの戦略の不可欠な要素です。機能追加や不具合修正の柔軟性が高まるだけでなく、組織の集中化にも寄与します。ソフトウェア定義型アーキテクチャーが複雑性を軽減してくれるのです」

デジタル＋アナログの調和

SDV開発を推進する一方で、9月公開の『コンセプトC』に見られるように、アウディはユーザビリティの向上を目指し、従来の物理的なスイッチ類を復活させる。

この2つのアプローチは相反するように見えるが、デルナー氏はデジタルとアナログの両要素が「完璧に調和する」と述べている。



アウディ・コンセプトC アウディ

「車内の仮想ボタンを減らし、触覚的な要素を増やします。市場から得られる顧客ニーズに応えるためです。顧客は特定の機能に直接アクセスしたいと考えています。これを実現すれば、車内に本物の金属の感触や『アウディのクリック感』といった、感情に訴える要素を取り戻せます」

「しかし、その基盤にはセントラルコンピューターユニットとゾーン型コンピューターが存在します。矛盾はなく、うまく調和しています」

次期A4 eトロンは、コンセプトCに着想を得たデザインによって、現行の内燃機関搭載A5（旧A4の後継）との差別化を図るだろう。縦長の長方形グリル、スリムなLEDライトクラスター（シグネチャー部分にアウディのエンブレムを配置）、そして空力効率を重視したミニマルでモノリシックなシルエットとなる見込みだ。