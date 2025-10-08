今井翼、長年愛用している“カメラ”を公開「カッコイイ」「素敵なカメラ」
俳優の今井翼（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。「長年使っていたカメラ」と愛用品を紹介した。
【写真】「カッコイイ」「素敵」長年愛用している“カメラ”を公開した今井翼
「ひさびさにカメラで写真を撮りたくなり もう生産終了となったお気に入りのRICOH GXRを取り出してみた」とつづり、写真をアップ。「写真自体の温もりもあり重みのあるボディーも好みで改めて旅のお供にしようと思いました！」とお気に入りのカメラを披露した。
ファンからは「カッコイイ」「素敵なカメラですね」「このカメラで撮った素敵な写真をUPしてくれるのを楽しみにしてます」「翼くんの撮る世界も沢山みたいです！」などのコメントが寄せられている。
