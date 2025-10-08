秋篠宮家の次女・佳子さまが、滋賀県で行われていた「国民スポーツ大会」の閉会式に“琵琶湖カラー”の装いで出席されました。

青いワンピースにブルーの髪飾りとイヤリング。“琵琶湖カラー”に身を包んだ佳子さまは午前10時半ごろ、会場に到着し、出迎えた大会関係者らに笑顔で挨拶されました。

佳子さまは大会の総合閉会式に出席し、優勝チームに贈られる天皇杯と皇后杯を代表選手に手渡し、選手たちの健闘を称えられました。

その後は、滋賀県立伊吹高校に足を運び、生徒たちの書道パフォーマンスをご覧になり、披露した書道部「墨人」の生徒たちと交流されました。

佳子さま

「『墨人魂』が『書道頑張ろう』って気持ちが入ってるんですね。あの書き方は、最初に白で書いたんですか？」

生徒

「あれは、ろうそくのろうです」

佳子さま

「ろうなんですね」

佳子さまは、作品の製作過程について熱心に質問を重ねたほか、「見せていただいて、とても楽しくて嬉しい気持ちになりました」「これからも頑張ってください」と生徒たちに声をかけられました。