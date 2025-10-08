ヴィタメールで過ごす特別な夜♡2025年クリスマスケーキ全ラインナップ

ベルギー王室御用達ブランド「ヴィタメール」から、2025年のクリスマスにぴったりなケーキが登場します。こだわりのマロンやビターショコラ、甘酸っぱいベリーなど、豊かな味わいが詰まった全ラインナップは、大切な人と過ごす特別なひとときを華やかに彩ります。予約は10月10日(金)より受付開始、数量限定のケーキもあるので早めのチェックがおすすめです♡

マロンの魅力を堪能「マロン・ブリエ」

マロン・ブリエ

AOP認定フランス産マロンを使用した「マロン・ブリエ」(15cm \7,992税込)は、マロンペーストを閉じ込めたクリームブリュレとマロンクリームを、カカオ分43%のミルクチョコレートムースで包み込みました。

イタリア産マロングラッセや紅茶スポンジを重ね、ショコラと紅茶のハーモニーが深みのある味わいを演出。予約受付は10月10日(金)～12月15日(月)、販売は12月23日(火)～25日(木)です。

職人技の煌めき「プルミエ・ノエル」

プルミエ・ノエル

完全予約・数量限定の「プルミエ・ノエル」(15cm角 \27,000税込)は、チョコレート製のツリー型窓やリボン、星空が手作業で描かれた世界に一つだけのデザイン♡

蓋を開けると苺が艶やかに並び、ラムレーズン入りミルクチョコムースやガトーショコラ、ベリームースで奥深い味わいに。予約受付は10月10日(金)～11月30日(日)、販売は12月23日(火)～25日(木)です。

その他のおすすめラインナップ

フレーズ・ド・ヴィタメール

フレーズ・ド・ヴィタメールは、苺とクリームをサンドしたデコレーションケーキ。10cm \3,780～17.5cm \6,588(税込)。

ショコラ サンバ

ショコラ サンバは、ビターチョコムースでミルクチョコを包み、雪の結晶チョコをトッピング。10.5cm \3,780～18cm \6,588(税込)。

ノエル・デ・ジョワ

ノエル・デ・ジョワは、ベリームースとショコラのクリームブリュレの華やかな味わい。10.5cm \3,780～15cm \5,400(税込)。

ショコラ・ネージュ

ショコラ・ネージュは、ホワイトチョコとフランボワーズの爽やかなハーモニー。15cm \5,724(税込)。

レンヌ・ショコラ

レンヌ・ショコラは、ミルクチョコムースとプラリネ、ヘーゼルナッツキャラメルの食べやすい味わい。12cm \4,860(税込)。

※いずれも予約10月10日(金)～12月15日(月)、販売期間は12月20日(土)～25日(木)です。

2025年のクリスマスはヴィタメールで特別に♡



今年のクリスマスは、ヴィタメールのこだわりのケーキで大切な人と過ごすひとときを彩りましょう。マロン・ブリエやプルミエ・ノエルをはじめ、多彩なラインナップが揃い、味わいもデザインも華やかに♡

予約は10月10日(金)からスタート。数量限定商品もあるので、早めのチェックが安心です♪ぜひこの機会に食べてみてください。